Biocombustible de palma, la alternativa ecológica

Bio D trabaja desde hace 11 años en la producción de biodiésel de palma, una tarea que ha sido posible gracias a la unión de 17 organizaciones cultivadoras de esta oleaginosa, las cuales generan trabajo permanente, compran fruto de palma a pequeños y medianos palmicultores, y están comprometidas con el programa de cero deforestación en 37.000 hectáreas de cultivo en los Llanos Orientales.

La empresa cuenta con la certificación del ciclo de vida de su biodiésel hecha por la empresa suiza Quantis, la cual garantiza que el producto reduce el 91 por ciento de gases de efecto invernadero respecto al diésel, razón por la cual representa para las ciudades una alternativa que mitiga los efectos negativos de la contaminación producida por los automotores.



Así lo señala Carolina Betancourt, gerente de Mercadeo de Bio D, quien afirma que el biodiésel de palma tiene como valor agregado que no aumenta las emisiones de Nox (óxidos de nitrógeno), y reduce significativamente la emisión del material particulado PM 2,5 contaminante asociado a las enfermedades respiratorias.



El material particulado se reduce debido a que el biodiésel de palma tiene oxígeno en sus moléculas, no contiene compuestos aromáticos (el 30 por ciento del diésel fósil son compuestos aromáticos principales causantes del material particulado) ni azufre.



De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, en Colombia 32 de los municipios con vigilancia de calidad del aire tienen niveles perjudiciales para la salud, y la concentración anual promedio de material particulado PM 2,5 es muy superior a la meta fijada para 2030. Esto representa un reto para toda la cadena de valor de los combustibles, con la cual Bio D tiene el compromiso de aportar desde el desarrollo mismo de un producto que traiga beneficios a cada eslabón.



“Tenemos pasión por nuestros clientes y creemos que debemos ser responsables, y entregar el producto en excelentes condiciones para no afectar la cadena de distribución”, dice Betancourt.



Entre las características que ella destaca de Premium Gold, el biodiésel de palma que produce la compañía, están su estabilidad a la oxidación, la baja humedad y su excelente filtrabilidad. Premium Gold, cumple con el exigente parámetro de filtrabilidad de la norma americana ASTM 6751 denominada CSFT. Cabe mencionar que esta norma es aceptada por la mayoría de fabricantes de vehículos y motores diésel en USA para mezclas de hasta el 20 por ciento de biodiésel en el combustible.





Una solución para urbes contaminadas

​

Aunque la normatividad colombiana establece una mezcla de combustible diésel B10 con un 10 por ciento biodiésel y 90 por ciento diésel fósil, Bio D quiere aportar a la solución de los problemas de calidad de aire en ciudades como Medellín, donde se adelanta un proyecto a gran escala que usa mezclas superiores de biodiésel de palma. En el proyecto participan Coordinadora Mercantil, Bio D y Primax, con el apoyo del grupo de motores de la Universidad de Antioquia y la Federación de Biocombustibles. Al respecto, Bayron Silva, director nacional de Mantenimiento de Coordinadora, empresa que ha dispuesto mezcla B20 en una flota de 200 camiones en Medellín, afirma que se ha analizado la confiabilidad del biocombustible, verificando que no afecta los componentes principales del motor.

“Se dice el biocombustible corroe los componentes internos del motor, pero es porque el 90 por ciento del biodiésel del mundo es de soya, que es menos antioxidante, diferente a la palma cuya composición química hace que no lo afecte”.

Para comprobar aún más su efectividad, desde hace un mes recorre las vías de la capital antioqueña un camión tanqueado 100 por ciento con Premium Gold.

“Hemos comprobado que tiene una particularidad y es que como está quemando biodiésel, y la fórmula es carbono - oxígeno, cuando hace la combustión parte de los residuos son oxígeno. Además el aceite del motor no se contamina, lo que puede prolongar su vida útil”, advierte Silva.

Según el Departamento Nacional de Planeación, la contaminación del aire por material particulado en ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales y Cartagena, es causada en más de un 70 por ciento por camiones de carga y buses, lo que hace de este proyecto una apuesta por ser la alternativa más inmediata y mejor costo eficiente para aportar en la reducción de este grave problema.