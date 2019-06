Claro por Colombia apoya el aprendizaje de forma virtual

En alianza con la Fundación Carlos Slim, la plataforma ‘Capacítate para el Empleo’ de Claro por Colombia, ofrece conocimientos en línea a todas las personas que deseen capacitarse de forma gratuita, sin importar su experiencia previa.



Dentro de la oferta de cursos, este proyecto cuenta con programas en diversos oficios y actividades técnico-operativos de diferentes sectores productivos -agricultura, comercio, construcción, moda, tecnología, salud turismo, servicio al cliente, transporte, energía, minería, alimentos, industria y administración-, siendo una excelente alternativa para que los colombianos desarrollen, potencialicen habilidades y tengan más oportunidades para vincularse laboralmente.



Hoy en día, solo en Colombia recibe más de 190.000 usuarios, y cuenta con una amplia variedad de cursos (180 aproximadamente) divididos en dos enfoques: para personas que quieran buscar empleo o para quienes ya estén en uno y quieran mejorar sus capacidades, y para emprendedores.



Claro por Colombia tiene como meta lograr, no solo el uso de la plataforma por parte de las personas, sino aportar de manera efectiva ampliando las posibilidades de los colombianos en la consecución de un mejor empleo.



Mejores oportunidades de empleabilidad

Esta herramienta de formación se une a los esfuerzos que crean valor compartido desde la educación y la tecnología para impulsar el crecimiento de la región; Brayan Quintero, técnico de instalaciones HFC comenta que cuando “era soldado profesional estaba haciendo un curso de ascenso para subir a cabo tercero, pero por cuestiones de la vida, tuve un accidente en moto en el cual en el Ejército por unas platinas que me pusieron en una mano, no me permitieron seguir con mi carrera y mi ideal a futuro. Tenía dos opciones, una era ser guarda de seguridad o irme a trabajar a la construcción; no es un mal trabajo, pero no nos da la oportunidad de crecer ni de seguir adelante. En el momento en el que decidí aprender, estudiar, capacitarme, se me abrieron más opciones, y me di cuenta q me gusta aprender, ser inquieto en cuanto a mi conocimiento porque el conocimiento es poder”.



En ese sentido, y analizando casos como el anteriormente mencionado, María Consuelo Castro, directora del programa Claro por Colombia, afirma que “Capacítate para el empleo es una plataforma de formación gratuita y virtual para cualquier persona, sin ningún requisito previo para ingresar. Puedes acceder a más de 20 cursos y tener una opción diferente frente a las laborales que se nos presentan día a día”.



Y continúa María Consuelo, “nosotros hemos formado a muchas de las personas que hoy trabajan con nosotros, muchos de los colaboradores de Claro, y ¿por qué? porque no teniendo el acceso a la formación, lo obtuvieron a través de la plataforma y hoy están vinculados laboralmente; eso significa que nosotros formamos y al mismo tiempo cerramos la brecha de empleabilidad que es eso lo más importante de esto, no es formar por formar sino lograr q las personas se involucren laboralmente a alguna oportunidad”.



“Como tal, en esta plataforma nos dan la posibilidad de que en el momento en el que uno se sienta capacitado o quiera, pueda iniciar su propio negocio y prácticamente ser su propio jefe”, concluye Brayan.



Claro por Colombia y la plataforma Capacítate para el empleo ha sido reconocido por Xposible Colsubsidio porque Xposible que más colombianos se formen y desarrollen sus habilidades de forma virtual y gratuita. Si quieres conocer más de este proyecto mira el siguiente Video: Capacítate Para el Empleo - Claro



