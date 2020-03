Cuando la equidad y la participación fundamentan el corporativo

La cultura empresarial de Alpina ha permanecido firmemente anclada a los valores contenidos en sus principios guía, fundamentados en asegurarse que trabaja con el talento correcto. Por eso se ha labrado una reputación de contar con “Alpinistas -mujeres y hombres-” cercanos, humildes, comprometidos y apasionados, que ofrecen a diario toda su actitud y aptitud y desarrollan al máximo su potencial.

Es un escenario donde el papel desempeñado por la mujer ha sido fundamental, tanto que tres de los siete integrantes del Comité Directivo, la dirección de varias de sus plantas en Colombia y la región, la operación de la flota de camiones y hasta la misma negociación con los ganaderos para aprovisionar la materia prima, están a su cargo.



No se trata de cumplir una cuota legal sino de obtener el talento capaz de ofrecer los mejores resultados y trasmitir todas sus cualidades personales al servicio de una compañía donde pueden alcanzar su desarrollo profesional y balancear sus intereses y preocupaciones personales. El resultado es una cultura organizacional que defiende la participación de la mujer y la equidad de género y recibe de ello crecimientos constantes y sostenidos en su EBIDTA, volúmenes, rentabilidad y productividad.







“En Alpina no creemos en el cumplimiento de una cuota, al contrario, queremos que las posiciones estén ocupadas por el mejor talento”. Jennyfer Ávila, directora de Logística. FOTO: CORTESÍA ALPINA

LA LOGÍSTICA DE LA EFICIENCIA



“La gran fortaleza de la mujer en Alpina es que somos cercanas a nuestros colaboradores y le apostamos a fomentar el trabajo en equipo y el relacionamiento humano, además de democratizar los compromisos, sin importar las jerarquías, desde la base hasta los niveles ejecutivo y directivo”, asegura Jennyfer Ávila, directora de Logística, una de las áreas más poderosas de la compañía, donde trabajan más de 1.500 personas y unos 500 vehículos entre flota refrigerada propia y fletada, que mueven alrededor de 32.000 toneladas mensuales de productos.



Los indicadores de eficiencia en la logística de Alpina cerraron en 2019 con un 11,8%, apenas un punto por encima del 10,4% que se han trazado como ambicioso objetivo para el 2020, en una industria como la de los alimentos refrigerados que, sin duda, es una de las de mayor exigencia y estándares por los volúmenes y las frecuencias que maneja en Colombia.



Otro modelo de liderazgo femenino está en la Dirección Científica, donde Bernadette Klotz cumple siete años a cargo de la investigación e innovación de productos. “Son muy pocas las empresas nacionales que le apuestan a la investigación o la ven como una inversión a mediano y largo plazo y Alpina me dio esa oportunidad”, asegura la responsable de productos funcionales como Yox y Regeneris, que fortalecen el sistema inmune y promueven la salud digestiva, quien desde el Instituto Alpina implementa nuevas tecnologías para el procesamiento de alimentos.



RESPONSABILIDAD SOCIAL



“La mujer moderna debe enfocarse en el servicio y estar atenta para tomar las mejores decisiones. Por naturaleza cuidamos de los demás y, por ende, debemos influir con más fuerza en voluntariados o proyectos sociales que aporten a la comunidad y permitan que las organizaciones sean cada vez más sostenibles y adaptables al cambio”, dice la Directora de Logística de Alpina.



Como compañía lideran el empoderamiento de la mujer en el campo, apoyando durante más de 20 años el trabajo de unas 260 madres cabeza de familia asociadas en cooperativas, a quienes les compran la fruta despitonada. Así mismo, la Fundación Alpina integra 940 mujeres entre los 17 y los 87 años, que son el 44% de sus proveedoras y un grupo donde el 14% son jóvenes y el 13%, mayores de 60 años. Adicionalmente construyen un proyecto de empoderamiento económico de mujeres rurales, cuya segunda fase está próxima a iniciar.



Por otro lado, tres de sus proyectos están enfocados al rol de la mujer en el hogar. El primero en Cauca, territorio lechero y de paz, donde el 71% de ellas son jefes de hogar; en Mujeres UE, el 78% y en la Guajira, el 38%. Del total de caucanas, el 35% son Indígenas y el 5% afrodescendientes, mientras que en Mujeres UE, el 91% son campesinas, el 8% afrodescendientes y en La Guajira todas son de la etnia Wayuu.



“Nosotras no solo desempeñamos roles fundamentales en las empresas, sino también en el hogar y en la sociedad. Por eso, siempre he promulgado que la mejor equidad empieza cuando le aportamos valor a la organización desde nuestro trabajo bien hecho, a pulso, con ética y profesionalismo, sin dejarnos llevar por fronteras o racismos invisibles”, asegura Jennyfer Ávila, directora de Logística de Alpina.