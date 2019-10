Descanso comprobado gracias a la innovación

En una categoría de productos como la de los colchones, que tiene gran impacto en el bienestar y la salud de las personas, Americana de Colchones se destaca por ser una empresa innovadora, característica que se ve reflejada en la completa renovación de su portafolio cada mes de septiembre, con desarrollos que les brindan a los consumidores diversas soluciones tecnológicas enfocadas en el descanso y el confort.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN COLCHONES



En la línea natural o 'premium', la compañía incluye componentes que tienen un menor impacto ambiental, lo cual significa una considerable reducción en la huella de carbono durante su elaboración, con componentes de soya, látex y algodón.



Al respecto, el gerente de Americana de Colchones anuncia: “En los colchones de nuestra línea natural incluimos un interesante desarrollo de cinco zonas de confort en la unidad resortada. Esto lo hicimos porque sabemos que el cuerpo humano no es uniforme y tiene partes que hacen mayor o menor presión sobre el producto. La innovación se acomoda a todos los contornos del cuerpo de los usuarios para ofrecer un descanso más placentero y único”.



Además, en esta línea de colchones todas las espumas son termorreguladoras. Por ejemplo, si hace mucho frío, las celdas de esos materiales no se abren tanto y conservan el calor. También, cuando hace mucho calor, esas celdas se abren por completo para disipar la temperatura y la humedad, generando una mayor sensación de frescura.



En lo que respecta a las telas, estas contienen unas cápsulas en cuyo interior existe una bacteria benéfica que se encarga de consumir los desechos de los ácaros y las bacterias. Una vez terminado el proceso, las celdas se cierran y esas bacterias benéficas se regeneran.



“Nos esmeramos porque cada parte del colchón tenga un beneficio evidente, tanto en el soporte y la temperatura en las espumas, como en los tratamientos de las telas, que mejoran la salud y el bienestar de las personas”, dice Caycedo. En la línea intermedia, la industria en general se mueve con una unidad resortada denominada bonell, conformada por resortes de cinco vueltas. Americana de Colchones ya no hace uso de este tipo de estructura, sino que acude a una novedad exclusiva llamada cosisoft, que permite zonificar todos sus productos en tres o cinco partes para una mejor adaptación anatómica y, por ende, un descanso más placentero.Otros jugadores de la industria simulan esa zonificación con las espumas y las telas, mientras que Americana de Colchones lo hace directamente con la unidad resortada, que es en donde se debe garantizar esa cualidad.



En esta línea intermedia, la marca ofrece también espumas termorreguladoras y sus telas cuentan con tratamientos antiácaros, antimicóticos y antibacterias.



Por último, en el segmento básico, se aplica la tecnología cosisoft y sus espumas son de quinta generación, además de incluir materias Visco Elásticas.



“También hemos hecho innovación en las almohadas. En nuestro caso, no las vendemos como un todo, sino que los clientes escogen el tipo de núcleo que necesitan de acuerdo con sus necesidades de descanso y confort. Luego, hacen lo mismo con las fundas, que no son las tradicionales, sino que tienen tratamientos especiales y son termorreguladoras. Para el caso de los empaques, empleamos materiales reutilizables, en línea con el cuidado medioambiental”, manifiesta el gerente de Americana de Colchones.



ESTRATEGIAS PARA SU CRECIMIENTO

​

Americana de Colchones viene ofreciendo un sistema de financiación denominado “Americana Crédito”, que les permite a las personas acceder de manera mucho más fácil a todos esos productos e innovaciones, vistos generalmente como aspiracionales.



Esta acción crediticia, disponible en todas sus tiendas, le ha permitido a la compañía presentar importantes márgenes de crecimiento, haciendo asequibles los colchones de sus tres líneas a más consumidores.



Por último, la empresa se encuentra en fase de expansión y ha anunciado la apertura de un punto de venta en el Bloque Naranja, en Medellín.



“Tenemos prevista otra apertura en esa ciudad en el nuevo Centro Comercial Arcadia, y una tienda más en Armenia. Con estos tres locales sumamos 47 puntos de venta en total en toda Colombia”, puntualiza Armando Caycedo.