El Be Happy Fest regresa a Bogotá

Una nueva edición del Be Happy Fest, el primer festival en Colombia creado para mostrar el poder transformador de la felicidad y la motivación, se llevará a cabo el fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2020 en el parque de la 93 de la capital colombiana. Se espera que asistan cerca de 50.000 personas, durante los dos días.



El Be Happy Fest, el primer festival de Colombia dedicado a la felicidad, regresa a Bogotá con su cuarta edición, tras visitar Medellín y Cali, ciudades en las que los asistentes disfrutaron de enriquecedoras historias y experiencias contadas por sus protagonistas, orientadas a la construcción de vida donde la inspiración, el alcance de metas y el logro de sueños fueron los protagonistas.



Desde su creación en 2016, el evento ha reunido a personas interesadas en reconectarse con la vida desde la felicidad en distintos ámbitos: cultura, motivación, emprendimiento. innovación, entre otros. Para Julien Roche, fundador del evento, “es un espacio de empoderamiento personal y profesional en un ambiente de amistad, donde nuestro único propósito es promover la filosofía #Olvidemonosdelmundo”. Debido al rotundo éxito, este año los organizadores esperan reunir a 50.000 asistentes en el parque de la 93, lugar elegido para realizar el evento.



Una prueba de esto son los más de 50 speakers que comparten con el público a través de conferencias y talleres. En esta oportunidad, el Be Happy Fest contará con la participación de personalidades como Alejandro Marín, la actriz Katherine Porto, el sacerdote retirado Alberto Linero, el exarquero y conferencista Óscar Córdoba, entre otros. Asimismo, se contará con diferentes paneles de discusión sobre tendencias digitales y cultura con personalidades reconocidas en estos campos como los youtubers Mario Ruiz, La Segura y los músicos Sebastián Yepes y Llane, quienes harán parte del panel musical, entre otros.



Por primera vez se abrirá un espacio para emprendedores: el Be Happy Market, un espacio en el que los pequeños empresarios y emprendedores colombianos podrán dar a conocer sus productos. De esta manera, el festival se convierte en un espacio ideal para el networking y activaciones desde una perspectiva poco convencional.



La gran acogida de este proyecto entre los colombianos, motivó a diferentes e importantes empresas a hacer parte de él: Kotex, Nissan, Dafiti, Samsung, la fundación Make a Wish, entre otras, quienes participarán como aliados de la edición 2020 del festival.



Cabe resaltar que, el Be Happy Fest fue reconocido por Marca País Procolombia como uno de los proyectos que aporta innovación y desarrollo al país, motivando al crecimiento y la proyección del mismo. En el 2020, el festival ha decidido volar por el país y destinos internacionales con la gira Fly to be Happy, que inició en noviembre del 2019 en Medellín. En el 2020 “la felicidad” llegó a Cali, se llevará próximamente a Bogotá con su evento principal, y tiene como objetivo visitar ciudades como Bucaramanga y Miami durante el primer semestre del año.