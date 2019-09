El deporte y la actividad física, esenciales en la industria minera

Los pobladores de las zonas mineras no solamente se vienen beneficiando con los proyectos productivos, las iniciativas ambientales y de educación, sino que están transformando sus vidas a través del deporte y la actividad física, gracias a la gestión que realizan las compañías del sector en los territorios donde tienen sus operaciones.



Así lo conciben empresas como la Drummond que cuenta, en Ciénaga (Magdalena), con varios programas como Fútbol por la Paz - Alianza Fundación Casa en el Árbol, la metodología del Golombiao ‘El Juego de la Paz’ - Alianza ARN (en Ciénaga), Fútbol con Corazón ‘Goles que cambian el mundo’ - Alianza FCC (en Ciénaga) y el Centro de Iniciación y Formación Deportiva - CIFD - Alianza Fundación FUNDEBAN y Fundación Casa en el Árbol.



Estos proyectos buscan la construcción de tejido social, el fortalecimiento de valores y la importancia del núcleo familiar, aparte del desarrollo de habilidades para la vida de los niños, niñas y adolescentes de comunidades vulnerables por medio de actividades deportivas, lúdicas y recreacionales.



Gracias a estas iniciativas, en las que se han realizado inversiones superiores a los $507’530.551 (sin contar lo aportado en donación de uniformes e implementos deportivos, la construcción y la adecuación de canchas múltiples), se han visto beneficiados más de 950 niños, niñas y adolescentes de ese territorio.



Minesa, por medio de la Fundación para el Desarrollo Deportivo y Cultural Soto Norte, tiene como objetivo el aprovechamiento del tiempo libre, promover los valores éticos y mejorar la calidad de vida de las comunidades.



Por eso, ya benefician a unos 357 niños y jóvenes con las escuelas deportivas, un proyecto que se gestiona en los municipios de Suratá y Matanza (Santander) desde 2018. La compañía asegura que las escuelas han sido dotadas con implementos deportivos que permitirán la participación en los diferentes encuentros de fútbol, microfútbol y baloncesto a nivel intermunicipal y regional.



Por otra parte la empresa brinda su apoyo a los taekwondistas de California (Santander)

en temas logísticos (transporte y alimentación) para que asistan a torneos regionales y nacionales, como han sido los de Cartagena, Bucaramanga y Bogotá.



Un caso para destacar es el de María Adelaida Guerrero, de 17 años, y que practica este deporte desde los 12. En el IX Open Cartagena de Indias, evento avalado por la Federación Colombiana de Taekwondo, ganó medalla de oro en la categoría junior de menores de 68 kilos y medalla de plata en la categoría avanzados.



A su turno Cerro Matoso, en el marco del programa de entornos saludables en el trabajo, definió su estrategia de programa de ‘Viva Saludable en CMSA’, en donde una de sus líneas de acción establece el deporte, la actividad física, la recreación y otras actividades de bienestar.



“Este programa está encaminado hacia el fomento de la salud, al control de factores de riesgo y, a través de ellos, a la promoción de condiciones de vida más saludables para los empleados. Las actividades han sido dirigidas a los trabajadores de la compañía, sus familiares y algunos de estos a contratistas, con una inversión realizada en los últimos cinco años de $5’217.000, beneficiando a unas 14.060 personas”, explica la empresa.



Durante ese lapso, las actividades deportivas, recreativas y de promoción de estilos de vida y hábitos saludables que más se destacaron fueron el campeonato de sóftbol, el de fútbol, las clásicas ciclísticas, las Travesías MTB y las carreras atléticas 5K y 10K, entre muchas otras.

En Antioquia y Boyacá



Por su parte, AngloGold Ashanti ha diseñado programas en este sentido que, como el del ‘Uso adecuado del tiempo libre’, buscan que en los momentos de ocio y descanso, niños, jóvenes y adultos del área de influencia de Minera de Cobre Quebradona (en Jericó, Antioquia) realicen una actividad tanto deportiva como lúdica.



Esta iniciativa, que fomenta hábitos y estilos de vida saludables por medio de la actividad física e incluye componentes de recreación, deporte y charlas en valores, ha servido para generar disciplina, compromiso, puntualidad, respeto y tolerancia entre los diferentes géneros que participan.



“He mejorado mucho mi salud, en mi casa ya no me siento tan cansada porque antes me sentía muy agotada”, dice Andrea Ruiz, de la vereda Palocabildo, al tiempo que Claudia Ramírez señala: “El programa me ha servido mucho para la salud, porque yo tengo sobrepeso y sufro de la presión, entonces me habían recomendado mucho que viniera a la gimnasia”.



Carbones Andinos y Milpa, también impulsan estas actividades con ‘Gol Samacá’ que busca fortalecer el tejido social de los niños, niñas y jóvenes mediante la implementación de la estrategia formativa deportiva en ese municipio boyacense. Lo hacen a través de la implementación de escuelas de formación deportiva por edades, donde actualmente se encuentran 400 niños beneficiados, quienes se entrenan en diferentes categorías.



Aquí los niños, además, reciben uniforme de fútbol, peto de entrenamiento y sudadera, una dotación que se usa en los entrenamientos y campeonatos internos, al igual que en los partidos profesionales del equipo Patriotas.



La inversión para materializar estas estrategias alcanza los $160’000.000, de los cuales la mitad han sido aportes de Carbones Andinos- Fundación Corazón Andino y el 50 por ciento restante de Milpa, mientras que la Administración Municipal y la Fundación Futuros Patriotas han realizado aportes en especie.



Así, gracias a la gestión y apoyo del sector minero, las comunidades de estos territorios del país han podido experimentar una transformación positiva en sus estilos de vida sedentarios para darles paso a unos más activos y saludables, en familia y que aparte contribuyen a su bienestar en general.