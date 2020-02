Hoteles Dann avanza a pasos agigantados en temas de renovación

Hoteles Dann, lleva más de 50 años de experiencia en su sector. Gracias a todo este tiempo, se ha podido consolidar y posicionar como la cadena hotelera con más recordación y confianza en Colombia. Esto, y además, el crecimiento que ha tenido la industria hotelera en el país, sumado al aumento de eventos empresariales y familiares, la han impulsado a seguir con su plan y proceso de renovación e innovación en cada una de sus sedes.

Entrando en detalle, en el Hotel Dann Carlton de Bucaramanga, se remodeló el Dann Carlton Café Bar, el lobby del hotel, y se creó ‘Takinsa’ como una nueva oferta gastronómica de cocina europea y oriental “Uniendo lo mejor de dos mundos”. En el Hotel Dann Carlton Barranquilla, se incrementó la capacidad para realizar los eventos con la renovación del salón Lluvia de oro, y se creó una terraza con piscina para adultos en el piso 12 del hotel. En el Hotel Dann Cartagena, se renovó todo el restaurante Bucaneros, y aún están en el proceso de finalizar la ampliación del espacio para eventos sociales y corporativos.







En la ciudad de la eterna primavera, los Hoteles Dann Carlton Medellín y Dann Belfort, realizaron diferentes renovaciones. Entre ellas, la piscina del Dann Carlton Medellín, la cual se recubrió haciendo el área mucho más segura, cálida y con espacios de vegetación más amplios. Esta renovación, se acompañó con un domo, en el cual se llevan a cabo eventos diurnos y nocturnos. En el tema gastronómico, se hizo la apertura del restaurante 43 Street con un enfoque italo-argentino, sin dejar de lado también la cocina nacional.



En el restaurante giratorio Tommy Romas, único en Medellín, se hicieron renovaciones en el mobiliario, pero manteniendo la carta internacional. En la parte de alojamiento, el hotel está completamente domotizado y todas las habitaciones son inteligentes.



En el Hotel Dann Carlton Belfort, se renovaron los pasillos y mobiliarios. Se hicieron mejoras en las zonas húmedas, y se sigue trabajando para tener un producto 100 por ciento remodelado al innovar con productos de calidad internacional.



La capital musical de Colombia, Ibagué, cuenta con el Hotel Dann Combeima ubicado de manera estratégica para disfrutar lo mejor de la aventura con planes turísticos, así como también, viajes de negocios. Este hotel tiene una nueva propuesta gastronómica con el restaurante La Terraza, el cual se caracteriza por las mejores costillas de cerdo BBQ.



En la sucursal del cielo, la cadena hace presencia con los Hoteles Dann Carlton y Dann Cali, los cuales también se han renovado pensando en las personas con condición de discapacidad para que tengan fácil acceso a las instalaciones. Se instaló el sistema central de aire acondicionado en todas las habitaciones, se cambió la alfombra por piso laminado, se renovaron los baños, se implementaron Smart TV, y los pasillos se iluminaron con la última tecnología LED.



En lo que a la capital del país se refiere, el Casa Dann Carlton Hotel & SPA, cambió las zonas húmedas, la fachada y todos sus espacios exteriores y zonas comunes. El Hotel Dann Carlton Bogotá, culminó su remodelación con el cambio de los pisos en las habitaciones, el lobby y uno de los salones principales, el salón Carlton. El Hotel Dann Norte, sigue renovando el mobiliario de sus habitaciones y pasillos; proyecta renovar el lobby y la fachada en los próximos meses. En el Hotel Dann Av. 19, se renovó el lobby y el bussiness center.



Fuera del país, Hoteles Dann se encuentra en la ciudad de Quito, Ecuador. El Hotel Dann Carlton Quito, desde hace cinco años, no ha parado de renovarse y actualizar diferentes áreas. Renovó 82 habitaciones de la torre Luxemburgo, obteniendo un producto homogéneo con baños remodelados, nuevas alfombras, cortinas, muebles, televisores, y doble vidrio para mejorar la insonorización de las habitaciones. La sala Lounge del piso ejecutivo, también está totalmente renovada.



Todos estos procesos de transformación, se han realizado paulatinamente pensando siempre en la comodidad de los huéspedes, y en innovar manteniendo la calidad del servicio, la eficiencia de los procesos, y por supuesto, la satisfacción del deber cumplido, no solo al cubrir las necesidades y exigencias del mercado, sino al aportar al desarrollo del sector hotelero y del país. Actualmente, además de poder descansar en los hoteles, estos se han convertido en puntos de interés para realizar eventos empresariales, reuniones de directivos, almuerzos de trabajo, conferencias y reuniones familiares.



Otro aspecto primordial en los trabajos de renovación, fue el cuidado del medio ambiente –ahorro de agua y energía-, a través del uso de productos amigables en todos los procesos de cada hotel, concientizando a los clientes, empleados y visitantes, sobre el uso adecuado de los recursos naturales.



Por último, no puede dejarse de lado que, gracias al compromiso en responsabilidad social y empresarial por parte de la cadena hotelera, esta busca prevenir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, por lo cual, toda la cadena de la mano de la ‘Fundación Renacer’, practican estos protocolos. En cuatro de los hoteles a nivel nacional, se han certificado con la norma de ‘The Code’.