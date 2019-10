Méderi le cuenta el resultado de la transformación cultural

Combinando con gran acierto estrategia, ética y liderazgo, Méderi fue capaz de rescatar una institución como la Clínica San Pedro Claver, históricamente una de las más representativas para el sector salud, pero que atravesaba una profunda crisis institucional, para transformarla en un modelo acreditado de atención en salud.

Lo que empezó en 2008 con apenas 46 empleados de planta y 2.319 provenientes de la San Pedro Claver a través de cooperativas, a la fecha se ha convertido en 2.961 empleados de planta y 1.241 tercerizados. Actualmente, el Hospital Universitario Mayor y el Hospital Universitario Barrios Unidos, integran el selecto grupo de 46 entidades acreditadas entre las más de 1.500 que existen en el país.



LA VISIÓN DE SUS CORPORADOS

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la caja de compensación Compensar y la Universidad del Rosario, se unieron para aportar toda su tradición y experiencia, concibiendo una red hospitalaria de altísima calidad, en un proceso que les ha tomado más de una década, pero que hoy es ejemplo en Colombia de una institución de salud económicamente viable, al servicio del bien común.



La organización tiene clara la visión a largo plazo para ponerse atender a las personas, aprovechando la disrupción digital para mejorar los desenlaces clínicos, con la mirada puesta en la próxima generación de los servicios de salud, que les permitirán anticiparse a la enfermedad, gracias a modelos de prevención generados desde la hospitalidad y la ciencia.



TRANSFORMACIÓN CULTURAL

“Somos una institución que se debe a los pacientes y su familia, ese es nuestro mensaje; para nosotros la humanización no es negociable, es lo que le da sentido a nuestro trabajo y compromiso institucional. En Méderi no somos un simple grupo de trabajadores, somos colaboradores que hacemos parte de un sueño, que pertenecemos a él”, dice su presidente ejecutivo, Orlando Jaramillo.



Están viviendo un proceso de transformación permanente y han logrado generar una cultura de servicio y un relacionamiento, que garantizan el cumplimiento sinérgico de todos los objetivos propuestos. Es una red hospitalaria que forma, una institución que investiga, genera conocimiento con un modelo de gobierno corporativo, que constituye un ejemplo para otras con pasado y características similares.



Por eso su presidente Orlando Jaramillo asegura que “servir en Méderi es una vocación que no se limita a proporcionar lo esperado, sino que se empeña en no perder la capacidad de asombrar a las personas que nos prefieren”. Así fue como construyeron un modelo hospitalario humano y profesional, que proyectan a la sociedad con disciplina, mejoramiento y dedicación, como las claves de un logro que se convirtió en el punto de partida para consolidar una institución acreditada en salud.



El proceso de transformación cultural persigue los cinco correctos y atributos de la humanización en Méderi: saludar, escuchar, informar, sonreír y servir. “Eso es lo que debemos hacer al momento del contacto con cada paciente, del que debemos conocer sus necesidades y expectativas a partir de la individualidad, porque la mejor forma de tratar a todos por igual es reconociendo sus diferencias”, afirma el presidente ejecutivo de Méderi.

Crédito: Mederi





DE LA ORUGA A LA MARIPOSA



2008 El 1 de mayo inicio de operaciones



Modernización del servicio urgencias y piso 9°



2009 Construcción de la Primera Planeación Estratégica 2009 – 2014



Remodelación pisos 5°, 6° e imágenes diagnósticas



2010 Remodelación servicio de urgencias y piso 7°



2011 Comienza el Proyecto de Acreditación en Salud



2012 Migración del talento humano de cooperativas a nómina



2013 Nace el Centro de Investigaciones de Méderi CIMED



Se alcanza el punto de equilibrio de pérdidas y ganancias



2014 Incremento de 37 camas para Cuidados Intensivos



2015 Construcción de la Segunda Planeación Estratégica 2015 – 2020



2017 Publicación del libro “de la oruga a la mariposa”



2018 Celebración de los 10 años de Méderi, un modelo de gestión sostenible



2019 Puesto 371 por ingresos entre las 1.000 empresas más grandes*



Puesto 183 por utilidad neta entre las 1.000 empresas más grandes*



Remodelación del servicio de Oncología



24 nuevas camas para el área de neurociencias (HUM)



811 camas en la red hospitalaria que representan entre el 5 y el 7% de las camas hospitalarias de Bogotá.



*Revistas Semana y Dinero