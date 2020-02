Nodriza: Una ´startup´ que acelera el ciclo comercial en tiempo récord

¿Qué es Nodriza?

Nodriza es un motor de generación de propuestas inteligentes que permite automatizar la creación de ofertas comerciales, con la posibilidad de predecir el verdadero interés de compra del cliente.



¿Cómo funciona?

Inmediatamente se envía una propuesta a través de la plataforma, el agente comercial empezará a recibir en tiempo real notificaciones y alertas con ‘ringtones’ en su computador o dispositivo móvil informándole que su cliente se encuentra estudiando la propuesta en ese preciso momento. De este modo, puede abordarlo vía chat dentro de la misma propuesta económica.



¿Qué apoyo brinda este software a la gestión comercial?

A través de Nodriza el agente comercial en cuestión de segundos puede formular una oferta económica de alto impacto visual, gracias a un proceso automatizado, y visualizar fácilmente el interés de compra de cada uno de los prospectos mediante variables que miden su comportamiento una vez recibe la propuesta, haciendo seguimiento en tiempo real de las visualizaciones realizadas.



¿Cómo impacta la productividad del equipo de ventas?

Esto impacta de manera exponencial la productividad de los equipos comerciales, reduciendo hasta en un 90% el tiempo que normalmente se toman tanto en el envío de propuestas como en la gestión efectiva de sus futuros clientes, focalizando esfuerzos en las propuestas con mayor probabilidad de cierre.



¿De qué manera se transforma la gestión comercial?

En el modelo comercial convencional los agentes comerciales calculan el interés de su cliente de forma subjetiva, teniendo en cuenta variables como la capacidad adquisitiva, afinidad personal agente/cliente, cliente nuevo versus recompra y percepción de convicción de compra, entre otras. Rompemos el paradigma anterior siendo objetivo en el cálculo de dicho interés, permitiéndole a partir de datos estadísticos y basados en: el número de veces que su cliente observa la propuesta y el tiempo que dedica al estudio de esta. Conocer el verdadero interés del cliente reportando así los negocios que tienen alta probabilidad de cierre.



Con los reportes generados por Nodriza, la empresa puede estudiar en detalle el comportamiento de su equipo de ventas. Además, le permite identificar fácilmente cuantas propuestas fueron enviadas, aprobadas y negadas durante su ciclo comercial, agilizándolo y haciéndolo más efectivo a través de la sistematización.



¿Pueden automatizarse las propuestas sin intervención de un agente comercial?

Sí. La inteligencia artificial y la automatización son los grandes campos que lideran la innovación en tecnología, y no somos ajenos a esto. Contamos también con módulos automatizados con la posibilidad de generar robots cotizadores que permiten que el interesado en un producto pueda directamente enviarse una propuesta comercial, a través de la ‘landing page’ de la marca, a la vez que notifica en tiempo real al agente comercial de que el prospecto acaba de recibir su oferta.



¿Cuáles son los principales beneficios para la operación comercial?

La plataforma permite optimizar el tiempo de tres maneras: en la formulación de la propuesta comercial, reduciendo el proceso de días a minutos; en el seguimiento efectivo mediante indicadores objetivos del comportamiento del prospecto con mayores probabilidades de cierre; y en la misma gestión comercial.



¿Qué cifras podemos compartir de su impacto en las organizaciones?

Las empresas pueden pasar de entregar propuestas en días a enviar de forma inmediata y negociarlas en tiempo real con el cliente, contando además con toda la trazabilidad de cada proceso comercial. El tiempo se optimiza en un 90%, lo que ayuda a incrementar la productividad del equipo y a enfocar sus esfuerzos en la gestión efectiva de ventas.



Además, la plataforma tiene un módulo de reportes que, mediante ‘business intelligence’, arroja indicadores de gestión que miden, por ejemplo, el número de propuestas enviadas y los porcentajes de aprobación o declinación de estas, entre otros que permiten no perder oportunidades comerciales.



¿Cómo surgen los promedios estadísticos que permiten hacer la predicción?

El software hace un rastreo de todas las propuestas aprobadas y saca un promedio estadístico, una variable que llamamos el Punto de aprobación, que nos indica que cuando una propuesta cruza ese límite la probabilidad de éxito es más alta. Esto es posible una vez corre un ciclo comercial para identificar estos patrones propios de cada compañía.



Háblenos de la historia de este emprendimiento, ¿cómo surge?

La historia parte de un firma de desarrollo de software que fundé hace unos 16 años, donde tuvimos problemas con el envío efectivo y oportuno de las propuestas comerciales. A raíz de esto desarrollé una primer versión de lo que hoy es Nodriza hace cinco años, para uso 'in house', pero con el tiempo los clientes empezaron a interesarse por esta innovadora manera de presentar nuestras ofertas, al punto de que se desarrolló un producto que cualquier empresa pudiera implementar. Así nació el software que hoy tenemos en el mercado hace poco más de un año.



¿Qué sectores están impactando con este software?

Somos muy trasversales a cualquier sector económico, pero las industrias en las que la plataforma ha sido más exitosa son la automotriz, la construcción, la hotelería y en eventos. Durante el último año, el 85% de las marcas de vehículos en Colombia se están comercializando con Nodriza.



¿Qué tipo de herramienta tecnológica es Nodriza?

Es un SPE, un ‘Smart Proposal Engine’. Lo que estamos creando una nueva categoría que lejos de competir con los CRM, lo que hacemos es potencializarlo. Somos una extensión de como ‘salesforce’, a través de la cual una vez integrada Nodriza es posible hacer las propuestas comerciales.



Tras este año de éxito en el mercado, ¿qué viene para la empresa?

Queremos empezar a crecer internacionalmente. Este año esperamos iniciar un proceso de expansión, inicialmente en México, un mercado 12 veces más grande que Colombia. Nodriza al ser una herramienta tan trasversal tiene todo el potencial de crecimiento, y estamos seguros de que descubriremos nuevos nichos de mercado.