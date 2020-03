Corrupción y necesidad

En estos días me he puesto a reflexionar sobre el porqué algunas personas que se suponía eran correctas, continúan trabajando para personajes con alto índice de corrupción, nunca me había detenido a pensar en ello y en muchas ocasiones dejé de tratar a estas personas porque las consideraba parte de este andamiaje de corruptos.

Averiguando el porqué personas correctas continuaban laborando con jefes o instituciones tildados de corruptas, supe una verdad de a puño y es que además de corruptos son CHANTAJISTAS; para una madre o un padre que tiene que responder por los costos de un hogar constituido por tres o más personas, compuesto por menores de edad, por personas de la tercera edad y en algunos casos por familiares con algún nivel de invalidez, no es fácil renunciar a un cargo y mucho menos ante una situación de desempleo como es la que esta viviendo nuestro país.



Pido excusas a aquellas personas correctas que, para responder por las necesidades de su familia, tienen que refugiarse en los puestos ofrecidos por la casta corrupta que opera en nuestro país. Casta que además de estar asaltando en forma permanente los recursos del pueblo colombiano, descubro que además de ello, son chantajistas de personas necesitadas que se ven obligados a permanecer sin quererlo en la única fuente de trabajo que con seguridad tienen.



Esta reflexión me ha servido de lección para no opinar a la ligera y siempre pensar que es necesario hacer análisis de 360 grados sobre las situaciones que uno generalmente juzga o analiza a la ligera.



Espero que esta reflexión que he compartido con algunas personas nos sirva para entender que al igual que el narcotráfico que nos ha hecho daños irreparables con los oídos sordos del resto del mundo, los corruptos cargan hoy con otro pecado a cuestas cual es el de chantajear a los mas necesitados, pueda ser que los entes de control tanto en el sector publico como en el sector privado, hagan conciencia del mal que en forma permanente hace la corrupción a la sociedad y que asuman su papel con coraje, altura y profesionalismo.



Si el narcotráfico por décadas viene alterando nuestro orden moral y ético, igual los corruptos lo hacen en mayor dimensión y Colombia no puede soportar que estas dos malditas castas destruyan cualquier esperanza de normalidad en nuestra patria.



Marco Fidel Rocha Rodríguez.

Exrector del CESA.