Cuatro megatendencias de innovación para su empresa

A nivel mundial se está observando que la forma como crecen los países y el sector productivo están cambiando. Los procesos e inversiones en investigación, desarrollo e innovación se convierten en la estrategia para permanecer en el mercado y lograr satisfacer las necesidades y requerimientos de los diferentes clientes y sus respectivas generaciones, las expectativas de la población se incrementan, son más exigentes y las tensiones sociales están aumentando. Todos estos elementos y fuerzas de cambio se deben tener en cuenta en las decisiones estratégicas de las compañías y poder adaptarse al mercado para garantizar la viabilidad del negocio.

En este contexto, el análisis de las mega-tendencias son fundamentales para entender y simular a futuro las oportunidades del negocio, teniendo en cuenta que varios estudios han demostrado que las organizaciones que analizan estas tendencias, las tienen en cuenta en su estrategia y las aplican, tienen de 4 a 8 veces más probabilidades de mejorar su desempeño y resultados a futuro. Una mega-tendencia surge como un patrón emergente de cambio, que afecta la forma como se vive y trabaja, debido a las variaciones que se generan a nivel social, económico, ambiental o tecnológico, que influyen en las actividades, procesos y percepciones a corto o largo plazo impactando los mercados mundiales y la cotidianidad. A continuación, se explican algunas de las mega-tendencias que pueden influir en el sector productivo en la próxima década.



1. La escasez de recursos naturales se relaciona con los temas del cambio climático y el aumento de las temperaturas que pueden afectar las actividades agrícolas, incrementar los riesgos por desastres naturales y también, el incremento y presión en el uso de recursos finitos. Esta mega-tendencia implica: A. más productos y menos insumos para satisfacer la demanda creciente de alimentos del futuro, donde la tecnología juega un papel clave adoptando la agricultura de precisión que permite utilizar menos insumos y aumentar la productividad; B. Cambio de combustibles fósiles a energías limpias que implican un uso eficiente de la energía en todos los procesos que se realizan; C. Disminución de la movilidad basada en combustibles fósiles (petróleo y carbono), que implica un posicionamiento de los vehículos eléctricos y autónomos.



2. Cambios sociales, que implica el crecimiento en personas mayores, aumento de la población y diferencias en la demografía global, que generan desafíos y oportunidades por el gobierno y las empresas. Los principales efectos de esta mega-tendencia son: A. el aumento en los gastos de atención médica y nuevos instrumentos para el ahorro y obtención efectiva de otros de recursos para la jubilación; B. Incremento en el uso de robots para cubrir la escasez de mano de obra y mayor necesidad de trabajos intensivos en conocimientos como los científicos o analíticos de datos; C. Los consumidores quieren estar más informados sobre los alimentos que consumen generando cambios en toda la cadena de valor de estos productos incrementando la venta de alimentos orgánicos, frescos, con beneficios específicos para la salud y conveniencia.



3. Avances tecnológicos especialmente en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, donde los datos son el nuevo valor de la economía ya que se multiplican por diez cada cinco años, se generan y administran por las empresas y varios trabajos serán realizados por maquinas generando nuevas oportunidades, lo que implica principalmente: A. mayor conectividad como la conexión por internet de los equipos domésticos que se controlan desde un celular; B. Mejora en los niveles de vida a través de la robótica y la inteligencia artificial por disminución de costos y avances en infraestructura; C. Avances en el cuidado de la salud a través de la tecnología mejorando resultados de los pacientes, erradicando ciertas enfermedades y mitigando algunos de los problemas de atención a largo plazo.



4. Procesos rápidos de urbanización que generan transformaciones sociales, económicas y ambientales que implican oportunidades y desafíos para la sociedad requiriendo a futuro mayor conectividad (a cada dispositivo, entidad y objeto). Los principales efectos de esta mega-tendencia son: A. Ciudades inteligentes que adoptan la tecnología para mejorar la eficiencia en infraestructura y servicios por el incremento de vehículos autónomos y mayor concentración de la población en áreas urbanas; B. Avances en seguridad y asistencia sanitaria que implica cambios tecnológicos en los hospitales tradicionales que permitan atender un mayor volumen de personas e incremento en los niveles de vigilancia de los ciudadanos donde se registra y monitorea cada actividad para prevenir el crimen y actos terroristas; C. Variaciones en el comportamiento del consumidor que implican viviendas y productos más pequeños, menos espacios, entrega de alimentos más rápido y cambios en la vida social donde dominará el comportamiento grupal y una mayor dinámica de compartir recursos como energía y movilidad.



Estas mega-tendencias, muestran que la sociedad y el sector productivo están avanzando y por ello es fundamental analizar la estrategia del negocio que permita adaptarse a estos cambios y garantizar la viabilidad, que cada vez depende más del uso efectivo de la tecnología, el conocimiento y la valorización de los datos, que serán los diferenciales y el insumo para poder generar nuevos productos, servicios y procesos que aporten a la sociedad, permitan el crecimiento y desarrollo sustentable de las organizaciones y las regiones.



Clara Inés Pardo Martínez

Post-doctora

Profesora de la Escuela de Administración, Universidad del Rosario.