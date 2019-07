A 2028, América Latina exportaría más arroz, carne de res y maíz

Aunque para los próximos 10 años se proyecta que la producción agrícola crecerá 15% en el mundo, los datos para América Latina son un poco más alentadores, según el reciente informe sobre las perspectivas agrícolas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).



En el documento ambas organizaciones indican que Latinoamérica verá un crecimiento de 22% en sus cultivos y de 16% en los productos pecuarios en la próxima década, lo cual evidencia un crecimiento mayor que el promedio global.



El informe también es enfático al mencionar que el aumento de las exportaciones de la región limitará la desaceleración general de la producción, razón por la que la apertura de otros mercados será de gran importancia para los países de esta zona en los próximos años.



Así las cosas, las organizaciones prevén que los productos básicos como el maíz, arroz y carne de res tendrán mayor demanda internacional que doméstica, lo que “significará que una mayor parte de la producción se destinará a la exportación en la próxima década”, aseguraron.



En el informe también comentan que aunque se continuará expandiendo el comercio general de productos básicos agrícolas y pesqueros, su ritmo será inferior, pues pasaría de crecer a un promedio de 3,3% en los últimos 10 años a cerca de 1,3% anual en la próxima década.



De otro lado, la Ocde y la FAO estiman que para 2028, América Latina y el Caribe aportarán más de 25% de las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros en el mundo.



El informe destaca que hoy en día la región responde por 14% de la producción agrícola mundial y 23% de las exportaciones agrícolas y pesqueras. Además dice que en las últimas dos décadas la producción agrícola y pesquera en la región ha crecido en promedio 2,7% por año.



Otra de las proyecciones, relacionadas con la producción de cereales en América Latina, es que “para el año 2028, se espera que la región produzca 233.5 mega toneladas (Mt) de maíz (18% del total mundial), 22.1 Mt de cereales secundarios (3% del total mundial), 21.4 Mt de arroz (4% del total mundial) y 37.3 Mt de trigo (11% del total mundial)”.



No obstante, respecto al crecimiento anual promedio de la producción de carne de vacuno y ternera, ambas organizaciones consideran que esta se desacelerará en los próximos 10 años. Lo anterior debido a que esta pasaría de 1,4% en las dos décadas anteriores a 1,2% al año. Asimismo la producción de pescado crecería 12% durante la próxima década.



Respecto a la demanda interna de alimentos, el informe preve que habrá cambios en esta donde se consumirán más carnes, frutas y verduras y menos alimentos básicos como el maíz, arroz y frijoles; es decir que habrá aumento en la demanda interna de proteínas de origen animal.



“Se espera que el consumo per cápita de carne de vacuno, ternera y de cerdo crezca alrededor de 10% en la próxima década (12% pescado, 15% aves). Así, para 2028, el consumo de aves de corral, de 34,2 kg per cápita por año, representará el 42,1% del consumo total de carne. Esto es 14.8 puntos porcentuales más alto que a mediados de los 90”, asegura el informe.



Con este panorama la Ocde y la FAO especifican en el documento que esperan que el consumo per cápita de maíz disminuya 4,3% en la próxima década. Agricultura sostenible



En un contexto de menor demanda y precios internacionales más bajos, uno de los retos futuros, que exponen la Ocde y la FAO, para un mejor desarrollo del sector agrícola en América Latina es garantizar que este sea más sostenible e inclusivo.



En este aspecto, cabe mencionar que según el documento de las organizaciones en mención, la contribución de la agricultura en las emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Colombia es de 38%, este dato, comparado con otros de la región pone al país como el tercero donde la agricultura más aporta a los GEI.



Asimismo el informe dice que la región tiene potencial de crecimiento en la producción de frutas y verduras de alta calidad, lo cual podría brindar mejores oportunidades para la agricultura familiar y unas dietas más saludables para la población.



Por último, aseguran que los sistemas alimentarios mejorados junto con políticas en seguridad alimentaria y nutrición contribuyen a contener el incremento del hambre y la obesidad.



En este aspecto final, la región “tiene la segunda prevalencia más alta de personas obesas y con sobrepeso en el mundo, sólo por detrás de América del Norte”, concluyen en el informe ambas organizaciones.



POTENCIAL DE COLOMBIA



La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sostiene que Colombia puede convertirse en una de las grandes despensas del mundo al comentar que es uno de los siete países en América Latina con mayor potencial para el desarrollo de áreas cultivables.



Bajo este panorama, la organización asegura que “entre 223 países en los que se evaluó el potencial de expansión del área agrícola –sin afectar el área del bosque natural de cada territorio– esta nación ocupó el puesto 25, ya que de las 22 millones de hectáreas cultivables, solo están sembradas 4,8 millones, sin incluir el potencial de la Altillanura, estimado en 3,5 millones de hectáreas”.