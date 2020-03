A enero, dato de trabajadores informales creció a 5,7 millones

El mercado laboral informal en el país sigue creciendo en las 23 ciudades y áreas metropolitanas (A.M.), por lo menos, al comparar los datos del trimestre móvil que abarca noviembre de 2019 y enero de 2020 con el mismo periodo del año anterior (noviembre 18-enero 19).



Cabe decir que aunque para ambos lapsos de tiempo la proporción de la población ocupada informal fue de 47,7%, la diferencia radica en el número de personas que están en esa condición.

De acuerdo con cifras que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) compartió este miércoles, desde noviembre hasta enero de este año, en el país se registraron 12,01 millones de personas ocupadas. De esas, 5,73 millones estaban en la informalidad.



Por su parte, en el mismo lapso de 2019, el número total de ocupados era menor con 11,82 millones, de los cuales, 5,63 millones eran informales.



Según detalla el informe, para el trimestre móvil noviembre 2019 a enero de 2020, Cúcuta (A.M.) con 70,1%, Sincelejo con 67,5% y Riohacha con 64,2%, fueron las que presentaron mayor proporción de la población ocupada informal, entre las 23 ciudades y áreas metropolitanas que analiza el Dane.



En su orden, según datos de la entidad, para el periodo en mención, en Cúcuta se registraron 241.116 informales, en Sincelejo hubo 83.042 y en Riohacha 59.970. Mientras tanto, las que menor proporción tuvieron fueron Manizales (A.M.) con 38,9%, Medellín (A.M.) con 40,4% y Bogotá D.C. con 41,8%.



En este punto, por número de personas, los datos anexos del informe arrojan que en la primera ciudad en mención hubo 72.364 personas sin un contrato formal, seguido de Medellín A.M. con 755.137 y Bogotá con 1,76 millones.



De otro lado, la entidad informó que en el trimestre móvil noviembre 2019 – enero de 2020, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 45%, mientras que para las mujeres la cifra fue de 48,5%.



Por su parte, dijo que en el periodo noviembre 2018 – enero de 2019, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 44,6% y 48,5%, respectivamente”.



DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL



Respecto a la información de la población ocupada, afiliada al sistema de seguridad social en salud y cotizante a pensión, el Dane dijo que el 91,3% de estos, reportaron estar afiliados a seguridad social en salud en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el periodo estudiado.



Dicho dato presentó una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al lapso de noviembre de 2018 y enero de 2019 cuando se ubicó en 92,4%.



Además, dijo que sobre el tema de pensiones, “la proporción de ocupados cotizantes fue 50,2% para el trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020”.



Mientras que explicó que para el trimestre móvil del año anterior (noviembre 2018 – enero 2019) esta proporción se ubicó en 51,4%.



Al desglosar la información por tipo de régimen al que pertenece la población en mención para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la entidad resaltó que el 57,2% del total de los ocupados estaba en el contributivo o especial como aportante.



En línea con lo anterior “el 10,5% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario y el 23,1% de los ocupados hacia parte del régimen subsidiado”, dijo el organismo en su informe laboral.