Abecé de los Beps y los cambios que hicieron en el PND

Según el presidente de Colpensiones, en el Plan de Desarrollo hubo cambios en los Beps. El más importante tiene que ver con que se creó un piso mínimo de protección social para trabajadores que ganen menos de un salario mínimo.



“Ahora tenemos la facultad para que quienes ganen menos del mínimo comiencen con un piso de vinculación al sistema de seguridad social, por medio de servicios sociales complementarios”, dijo Villa.



(Gobierno insistirá en la contratación laboral por horas).



Esto quiere decir que ahora un trabajador tiene dos rutas: si gana menos del mínimo por tiempo parcial, podrá asegurarse la salud subsidiada (vía Sisbén) el ahorro en Beps y la cobertura de riesgos laborales (ARL).



Es una contribución del 15% del sueldo, en donde el 14% va para Beps y el 1% para ARL. Según el funcionario, “la norma dice las personas deberán acogerse. Así, por ejemplo, un joven que trabaja de mensajero en una plataforma, deberá acogerse al piso mínimo de protección social. También, si una empresa o empleador contrata a alguien por menos del mínimo de forma parcial, tendrá que vincularlos”.



(AFP entregarían listados de posibles beneficiarios de Beps).



En el PND también se incluyó que las personas que lleguen a la edad de retiro y no logren el tiempo o el capital ahorrado, tendrán seis meses para notificar si desean recibir sus recursos, so pena de que estos sean trasladados de oficio a los Beps.



¿Cuándo empiezan a contar esos seis meses de los Beps?



Una vez tiene la edad y cuando la persona radique su solicitud para conocer su estado pensional, se le dirá que tiene derecho a un Beps. En ese momento comienzan a correr los seis meses para que notifique si desea recibir el capital ahorrado. Si no dice nada, Colpensiones entenderá de oficio que desea quedarse con ese beneficio económico.



Si alguien está en Beps y fallece, ¿qué pasa con esos recursos?



Los recursos se quedan en el Estado y no se heredan. “Si uno se muere, los recursos no se le devuelven a nadie, porque justamente el Beps cancela la prima de los seguros, de tal modo que se garantiza que se le pagará a una persona por todo el tiempo que viva”, dice Villa. No obstante, están estudiando la posibilidad de ajustar esa normativa.



¿Cuál es la meta en cobertura de Beps?



Actualmente en el país hay 1,3 millones de personas vinculadas a los Beneficios Económicos Periódicos y, con los cambios introducidos en el Plan de Desarrollo, se debería llegar a unos dos millones de vinculados, “de los cuales el 60% debe estar ahorrando, es decir, 1,2 millones de personas”, aseguró el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa.



¿Cuándo empieza a regir lo del PND?



No hay un tiempo límite, pero “se trabaja a todo vapor con eso”, según Villa, quien también dijo que el piso mínimo es un primer paso para la cobertura de los trabajos del futuro, como quienes laboran con plata- formas: “Esto impacta a un proceso de automatización, tenemos que prepararnos para ello y flexibilizar un poco las cosas tan rígidas que tenemos”, concluyó.