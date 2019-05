Acción de Avianca sube con fuerza en la bolsa

Archivo particular.

Las acciones de Avianca subieron con fuerza en la Bolsa de Valores de Colombia y se valorizan 28,92% a 1.564 pesos, tras iniciar la jornada a 1.245 pesos.



Los títulos de la compañía subieron tras conocerse que Germán Efromovich ya no estará a la cabeza de la aerolínea. Ese cambio es resultado de la determinación de United Airlines de ceder a Kingsland el derecho a voto de BRW, firma que hasta hoy figuraba como accionista mayoritario de Avianca.



La estadounidense pudo tomar esta decisión porque BRW incumplió condiciones en un contrato pactado con ellos. Sin embargo, aclararon que no tomarán el control directo de Avianca por respeto a sus acuerdos laborales, que no se lo permiten.