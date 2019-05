Acodal pide plan de choque para la protección del agua

La presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, Maryluz Mejía de Pumarejo, aseguró que el país debe abordar temas prioritarios como cobertura y calidad del agua, el manejo de este recurso en todos sus ciclos, la disposición y aprovechamiento de residuos sólidos, y mayor apertura hacia las energías renovables.



En el 62º Congreso Internacional del gremio que inició en Cartagena, Mejía habló con Portafolio.

¿Qué riesgos ha identificado Acodal en abastecimiento de agua?



Tras analizar los resultados del Estudio Nacional del Agua (ENA - 2018) realizado por el Ideam, Acodal encontró un valioso insumo para identificar y enfrentar fenómenos como la desertificación, sequías periódicas y recurrentes inundaciones.



(Lea: Cobro prepago, en la fórmula para garantizar acceso al agua)



Es evidente la desaparición de los glaciares del país, entre otras amenazas que ya se encuentran diagnosticadas en este nuevo informe.



Hay que lograr una mayor gobernanza institucional que desde lo nacional planee y exija un mejor manejo del recurso hídrico. Por ejemplo, allí se establece que el consumo de agua aumentó 5% el último lustro.



¿Qué tan amenazadas están las fuentes de agua y el abastecimiento?



Si bien en el total nacional el agua es un recurso abundante, en ciertas zonas y ciudades se registran graves problemas de escasez en ciertas épocas del año, así como amenazas a las infraestructuras de captación de agua para acueductos por reducción de caudales y presencia de sedimentos.



(Lea: Listo decreto que castigará con cobro adicional el derroche de agua)



El mismo Estudio Nacional del Agua, plantea que los asentamientos urbanos y la mayor cantidad de población se concentra en zonas con dificultades de abastecimiento. 30% de los municipios enfrenta riesgos por desabastecimiento, bien sea en por periodos de sequía o por exceso de lluvias.



¿Qué acciones considera Acodal que no dan espera?



Sin duda, el país debe invertir en infraestructuras que eviten racionamientos para el consumo humano de agua y afectar la seguridad alimentaria.



Según el ENA-2018, la demanda anual de agua va en aumento en Colombia y ya superó los 37.300 millones de metros cúbicos al año. Por lo tanto, se requiere intensificar la reforestación, construir embalses multipropósito y, como primera medida, una institucionalidad que garantice una debida gobernanza sobre el recurso hídrico.



(Lea: Gobierno destina $2,4 billones en obras de agua potable)



¿Qué plantea Acodal frente al tema de aguas residuales?



De acuerdo con datos oficiales, solo 42% de las aguas residuales son sometidas a tratamiento, la mayoría primario, para su reutilización en distintas actividades o incluso para la descontaminación de las mismas fuentes de agua. El país tiene una urgente necesidad de elevar los volúmenes de agua recuperada a través de plantas o sistemas de tratamiento.



¿Cómo enfrentar los desafíos en residuos sólidos y cambio climático?



Nuestro gremio considera que, en el marco de una política integral sobre residuos sólidos, se propongan metas de corto, mediano y largo plazo acerca de reducción de desechos en cuanto a su disposición, transformación para su aprovechamiento y control al uso de materias primas, que pueden ser remplazadas por residuos recuperados.



¿Qué está haciendo Colombia en aprovechamiento de residuos?



En el frente de actuaciones sobre la industria del vidrio, el plástico, el material PET y el papel, aún falta mucho por avanzar. Existen dificultades técnicas, económicas, regulatorias y de vigilancia efectiva para la toma de medidas drásticas y de corto plazo para controlar toda la producción de elementos que luego se convierten en basura.



¿Cómo optimizar ese aprovechamiento, en aras de frenar la contaminación por residuos sólidos?



Para reducir la producción de residuos el país debe contar con plan gradual de ejecución de medidas que los minimicen, en la prohibición de producir bienes no aprovechables y que limiten el uso de materias primas que se encuentran en la naturaleza cuando hay ya un gran stock de residuos que pueden ser aprovechados.



¿Por qué se considera que temas de agua, saneamiento y residuos no dan espera?



Afortunadamente Colombia es uno de los países que ostenta recursos naturales y abundante biodiversidad, pero también es cierto que esos recursos están amenazados y su acceso comienza a ser limitado en algunas regiones, donde ya se presentan problemas de acceso al agua, por ejemplo.



Es por eso que espacios como el 62° Congreso Internacional de Acodal propician la discusión sobre las alternativas, conociendo experiencias internacionales y convocando a las autoridades y los expertos para poner en marcha esa agenda ambiental.



EL AGRO, GRAN CONSUMIDOR



¿Dónde se concentran los mayores consumos de agua en Colombia?



El sector agrícola es el de mayor consumo de agua en Colombia, con el 43,1%. Le siguen energía con 24,3% y el pecuario 8,2%. Estos tres sectores concentran el 76 % de la demanda hídrica nacional. Solo la producción agrícola concentra más de 16 mil millones de metros cúbicos en consumo de agua al año. Estas cifras nos dan una idea de las necesidades que tiene la sociedad colombiana de contar con políticas y acciones eficaces que permitan mantener el acceso al agua.



Cartagena