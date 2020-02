Adres giró en 2019 más de 50 billones de pesos a la salud

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) entregó un balance del giro total para la salud de los colombianos durante el 2019.



(Lea: La Adres giró a las EPS 3,88 billones de pesos en octubre)



Según la entidad, reconoció y giró durante el año pasado a las EPS, prestadores (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías de salud en total 50,56 billones de pesos.

Ese valor es mayor que el que reconoció en 2018, con un crecimiento de 11,29%.



(Lea: ‘Adres no tiene investigaciones fiscales por desvío de recursos’)

“De esta manera, el 2019 se convierte en un año histórico para el sector de la salud en términos de giro de recursos a EPS, centros médicos y prestadores de servicios y tecnologías en salud”, explicó Cristina Arango, directora del Adres.



(Lea: Durante el 2019, el Adres ha girado $14,5 billones a la salud)



Con los 50,56 billones de pesos girados, se financió la prestación de servicios de salud de cerca de 43 millones de afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado.



De ese total, 46,42 billones de pesos, es decir, el 91,80%, fueron principalmente por concepto de prestaciones económicas y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con la que las EPS deben garantizar los servicios y tecnologías en salud incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), y 4,15 billones de pesos, el 8,20%, se giraron de forma anticipada por concepto de servicios y tecnologías en salud que no están incluidos en el PBS (no PBS).



Para el caso de los giros no PBS, el incremento fue de 32,1% frente a lo que se pagó en 2018, es decir, un total de 4,15 billones de pesos y, el del 2019, es el monto más alto en ‘no PBS’ que se ha girado en la historia.



Del total de recursos girados en 2019 para la financiación del Plan Básico de Salud se destinaron 24,47 billones de pesos, o lo que es lo mismo, el 52,72% del total, para los afiliados al régimen contributivo, y 21,94 billones de pesos, el 47,28%, para los afiliados al régimen subsidiado, lo cual representa respectivamente un incremento del 6,26% y 13,91% frente al 2018.



A LAS EPS EN NOVIEMBRE



En el respectivo resumen por meses, en noviembre se giraron 3,71 billones de pesos a las EPS. Para completar el total del año, en diciembre se destinaron entonces 8, 05 billones de pesos para los mismos proveedores de servicios en salud en Colombia.



Para el onceavo mes del año, el Adres efectuó el desembolso de 64.401 millones de pesos por 12.413 licencias de maternidad, 3.753 de paternidad y 106 fallos de acción de tutela presentadas por las EPS.



Desde enero a noviembre del 2019, las EPS y sus prestadores y proveedores de servicios de salud, habían recibido 22,40 billones de pesos para financiar los seguros de salud de los afiliados al régimen contributivo, presentando un incremento en los giros del 6,51% con respecto al mismo periodo, enero-noviembre, de 2018.



El 47,71% del giro efectuado en noviembre se destinó para financiar los servicios de salud de los afiliados al régimen subsidiado.



Esto supone 1,77 billones de pesos, mientras que el 75,09% (correspondiente a 1,33 billones de pesos se desembolsó de manera directa a 3.135 prestadores y proveedores de servicios de salud a nombre de 41 EPS. El valor restante, $440.138 millones, se giró a las aseguradoras de salud de este régimen.



NO INCLUIDOS A NOVIEMBRE



Respecto a los pagos y reconocimientos hechos en noviembre, la entidad señaló que se pagaron 276.134 millones de pesos por concepto del giro previo de los recobros por tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC radicados durante el mes.



Dicho valor fue girado en un 78% 215.384 millones de pesos a 277 IPS y proveedores de servicios de salud, mientras que el 22%, es decir 60.750 millones de pesos restantes se pagó a las entidades recobrantes, es decir a las EPS.



El Adres, agregó que entre enero y noviembre de 2019 se hizo un girado un 33% más, es decir 3.79 billones de pesos adicionales a lo girado en el mismo periodo del año anterior, es decir 2.84 billones de pesos.