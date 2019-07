Alarma por déficit de transporte de carga en Cartagena

La descompensación de los flujos de carga por el incremento de las importaciones y la disminución de las exportaciones continua impactando al transporte de carga y a la cadena de suministro.



De acuerdo con Colfecar, este fenómeno está obligando a los transportadores a realizar operaciones en vacío, es decir, a viajar sin mercancía en uno de los sentidos, lo que desestimula moverse hacia los puertos. Y esto, a su vez, complica la situación de los empresarios, que no encuentran cómo mover su carga hacia el interior del país.



(Por Cartagena pasan cerca de la mitad de las exportaciones).

Según afirma la agremiación, a pesar de que esta situación se presenta desde hace al menos tres años en todo el territorio nacional, actualmente se ha acentuado en el corredor de Cartagena, en el cual se moviliza más del 20% del comercio exterior.



En concreto, de acuerdo con la información del Registro Nacional de Despacho de Carga (RNDC), en lo corrido del 2019, en promedio, por Cartagena se movilizaron 911.368 toneladas al mes.



Y, específicamente, la ciudad despachó 583.564 toneladas -promedio- durante un mes, correspondientes a importaciones. A su vez, en el mismo periodo, llegaron unas 327.803 toneladas de exportaciones a Cartagena. Por lo cual, en la media, se registró una diferencia de 255.761 toneladas.



Esto significa que las importaciones llegan a ser 1,7 veces las exportaciones en el puerto de la Heroica.



Adicional a esta situación, se suman los cierres recurrentes del paso de la Línea que hacen imposible cumplir con los tiempos logísticos y los términos que impone la Dian para cumplir los tránsitos aduaneros.



“Es urgente determinar estrategias que ayuden a remediar esta grave situación que está afectando hondamente la competitividad del país”, señaló Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar.



En esta coyuntura, la Dian estudia la posibilidad de cerrar la autorización de los tránsitos aduaneros con el pesaje de entrada del camión a cargar, y no con el pesaje de salida, para contribuir a la solucionar esta situación.



“Hace diez años, comprar un camión costaba la mitad que ahora y dejaba el doble que hoy. Por eso esto ya no es un buen negocio y es importante que las personas que entren al transporte sepan de esto, para evitar la sobre oferta y por tanto la competencia desleal”, dijo Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga.



No obstante, Rodríguez señaló que no ve amenazante la entrada de nuevos competidores al mercado con la eliminación del programa ‘1 a 1’, pues “como están las condiciones hoy, quien compra un vehículo es porque tiene un contrato” concluyó.