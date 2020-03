Alerta amarilla en Bogotá por coronavirus

Tras una reunión con expertos de salud, la alcaldesa Claudia López decretó alerta amarilla en Bogotá, con medidas adicionales de cuidado, prevención y tratamiento frente al COVID-19 en Bogotá.

La alerta amarilla involucra sobretodo a las entidades prestadoras de salud. Estas tendrán que priorizar casos para liberar espacio en hospitales y centros de atención, y tener más recurso humano para brindar el servicio.



Además, podrán cancelar procedimientos y citas médicas que no sean urgentes para tener celeridad en la atención a los pacientes.



Así mismo, la alcaldesa mayor decretó el uso de campanas de las iglesias, pitos y sirenas de ambulancias para recordar a los habitantes que deben lavarse las manos cada tres horas.



También solicitó aplazar cualquier evento público y privado de más de mil personas con contacto estrecho a menos de dos metros.

#EnVivo 🔴| Anunciamos medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. Conozcan aquí todas las recomendaciones 👇🏽https://t.co/4iXF2lt6xK#CuidemonosDelCoronavirus 🦠 pic.twitter.com/9hBKrjuxYT — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 11, 2020

LAS RECOMENDACIONES



La Secretaría de Salud publicó una 'Guía de respuesta práctica sobre Coronavirus'. En este documento la entidad da una serie de recomendaciones para que la ciudadanía evite contagios y proteja su salud.



En caso de que usted haya viajado a zonas con brote activo de COVID-19 o haya estado en contacto con una persona que tiene esta enfermedad y presenta síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga y malestar general, debe consultar e informar al servicio de salud.



Además debe colocarse un tapabocas antes de salir y desplazarse a su institución de servicios de salud, en caso de no tener afiliación podrá acceder al servicio en la institución de salud de la red pública más cercana.



La entidad aclaró que las personas pueden disminuir el riesgo de contacto y prevenir enfermedades respiratorias agudas siguiendo estas recomendaciones:



- Lavarse las manos después de usar pañuelos desechables para sonarse, estornudar o toser, después de haber estado en espacios públicos, antes de consumir alimentos, después de usar el baño, después de usar transporte público y especialmente después del contacto directo con personas enfermas o su entorno.



- Al estornudar o toser, cubrirse con el pliegue interno del codo, no con la mano.



- Si usted tiene síntomas de resfriado use tapabocas.



- Mantenga limpias y desinfectadas todas las superficies.



- Mantenga ventilados los espacios cerrados.



- Tome mucho líquido.



La ciudad cuenta con 40 instituciones de salud que, según el Distrito, están "preparadas para atender aquellos casos que requieran hospitalización y manejo especializado".



Además, para efectos de prevención e información, la Secretaría Distrital de Salud habilitó la línea telefónica 'Salud para Todos' (364 9666) para resolver las dudas de la ciudadanía sobre el virus. La llamada es gratuita y funciona 24/7.



También está disponible un 'autotest de síntomas' en el sitio web www.saludcapital.gov.co en el que los ciudadanos pueden revisar si tienen síntomas que correspondan con la enfermedad.