Alerta en el sector bananero por sospecha de peligroso hongo

Cuatro fincas en La Guajira están en cuarentena por sospecha de presencia del temido ‘mal de Panamá’, conocido en el mundo del agro como Fusarium oxisporumf.s.p. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), un hongo que ataca la planta del banano y es temido por los productores, pues se propaga de manera rápida y puede perdurar por 30 años o más en los suelos.



Según confirmó Jaime Cárdenas, subgerente de Protección Vegetal del ICA, se adelantó un proceso de diagnóstico cuya primera etapa –que consiste en la auscultación visual y las primeras pruebas de laboratorio– ya se surtió. Lo que sigue ahora son “pruebas complementarias confirmatorias”, para lo cual se enviaron a Holanda muestras cuyos resultados se tendrán en la primera semana de agosto.



Entre tanto, alrededor de las fincas, ubicadas en los municipios de Dibulla y Riohacha, se emitió una resolución de cuarentena, lo que implica, según explicó Cárdenas, que la entrada y salida de maquinaria agrícola se restringe y la ropa de trabajo que entra y sale de los predios se deberá desinfectar por completo, entre otras medidas.



El ICA destacó que “esta enfermedad no tiene ningún efecto en la salud pública, por lo que la fruta puede consumirse con tranquilidad”. La entidad de control fitosanitario agregó igualmente que “los mercados internacionales de banano no se verán afectados a causa de esta situación sanitaria”.



Colombia es el quinto mayor exportador del mundo, después de Ecuador, Filipinas, Costa Rica y Guatemala. Y el país vecino, tras recibir la alerta sobre la eventual presencia del hongo en una plantación colombiana, activó protocolos de control como medida preventiva.



Y no es para menos, Ecuador tiene 190.000 hectáreas de plantaciones de banano, según dijo a la agencia Efe el subsecretario de Producción Agrícola del Ministerio de Agricultura, Robert Córdova.



En Colombia, se calcula que hay alrededor de 50.000 hectáreas de esta fruta, que es la más comercializada en el mundo. Según la FAO, se producen en promedio 106 millones de toneladas por año.



En nuestro país, la mayoría de los cultivos están en el Urabá antioqueño, mientras que La Guajira y Magdalena también son grandes productores. Este sector genera 168.781 empleos, de los cuales 42.069 son directos y 126.713, indirectos, según Asbama, gremio de bananeros del Magdalena y La Guajira.



Hasta ayer, el ICA y el Ministerio de Agricultura habían mantenido el tema en reserva, pese a que el asunto se investiga desde mediados de junio. Pero, tras insistentes consultas de EL TIEMPO, que fue alertado de la situación por la columna que hoy publica María Isabel Rueda en páginas editoriales, el ICA emitió un comunicado a media mañana del sábado en el cual confirma la sospecha de la presencia del hongo en Colombia.



PREOCUPACIÓN BANANERA



La palabra Fusarium es causa de pánico entre los bananeros, pues, como señala Miguel Ángel Dita, uno de los más prestigiosos patólogos de plantas en el mundo, “cuando la plaga llega es difícil pararla”.



Se trata de un hongo salvaje que ataca la raíz de la planta, le impide la normal alimentación y le causa una progresiva deshidratación. Los efectos se observan en las hojas amarillentas y el marchitamiento de la planta, hasta su muerte.



Así las cosas, el riesgo es por el grave efecto que puede tener en la producción nacional del tercer producto agrícola que más exporta Colombia, después del café y las flores. Según las cifras de Augura, otro de los gremios bananeros del país, la producción de esta fruta fue de 100.491.531 cajas de banano en 2018, equivalentes a 859,2 millones de dólares.



En los cinco primeros meses del año, según las cifras del Dane, las exportaciones de banano sumaron 458,7 millones de dólares dentro de un universo de 3.250 millones que representaron las ventas agrícolas del país al exterior



Este sábado, Asbama dijo que están comprometidos “con todas las acciones preventivas necesarias en este proceso”. Y agregaron: “Damos un parte de tranquilidad, ya que las exportaciones de fruta no se verán afectadas”.



Por su parte, Augura indicó que “toma con seriedad esta alerta temprana, que nos llevó a reforzar las medidas de bioseguridad determinadas por el ICA. Ningún predio afiliado a Augura ha presentado la sintomatología de la enfermedad”.



Los más recientes focos de Fusarium R4T se presentaron en Australia e Israel, y en Colombia no hay registro de un caso confirmado, según Cárdenas.



