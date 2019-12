Alistan deuda por $7 billones para pagar sentencias

El Gobierno se prepara para asumir vía deuda pública el pago de $7 billones por concepto de sentencias contra la Nación.



Esta idea, que surgió durante las discusiones de la ley del Plan de Desarrollo, se materializaría entre finales de este año y comienzos del próximo, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya publicó un borrador de decreto reglamentario.



En dicho documento, el Gobierno dice que “de acuerdo con la última información reportada por la Contaduría General de la República, las cuentas por pagar por sentencias, laudos y conciliaciones ascienden a $7 billones. Dicha deuda ha presentado un crecimiento promedio anual del 28% entre 2010 y 2018, con lo cual su participación en el PIB durante el período pasó de 0,2% a cerca de un punto porcentual”.



Esta situación llevó a que el Minhacienda elaborara una estrategia, de tal modo que los intereses por mora que se paguen por estas sentencias ejecutoriadas (ya definitivas) no se cancelen a la tasa de usura, sino a la que registren los títulos de tesorería (TES) Clase B, que pretende emitir el Gobierno.



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo dijo en su momento, cuando se refirió a la salida que tenían para cancelar pasivos por sentencias judiciales en contra de la Nación: “Vamos a tomar los datos de cuánto es lo que se debe, eso no baja de los $7 billones hoy en día y podría ser significativamente más alto”, aseguró.



Esto llevará a que la Nación se ahorre varios billones de pesos a corto y mediano plazo, y les permitirá a diversas entidades sanear sus cuentas pendientes, entre las que están el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Policía, el Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto Nacional de Vías (Invías), entre otros.



Estas instituciones son las que registran los mayores pasivos, teniendo en cuenta que concentran el 99% de todas las deudas por sentencias judiciales y laudos arbitrales.

En total, como se mencionó, la cifra total asciende a $7 billones, de los cuales el 66% corresponde al monto de capital que la Nación o la entidad tiene que pagar en virtud de la sentencia o conciliación y el 34% a los intereses no pagados con corte al tercer trimestre del 2018.



Ahora, con este decreto, las entidades tendrán que calcular sus deudas al día y, junto con el Minhacienda, pagarlas vía la emisión de deuda pública.