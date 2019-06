Alza del dólar tendría leve efecto en la inflación

El traspaso de la devaluación a la inflación es un riesgo relevante, pero no suficiente para superar el rango meta.

Los mercados están a la expectativa sobre cuál fue el desempeño de la inflación de mayo, que será revelado mañana por el Dane.



Por lo pronto, lo que arrojan las encuestas es que se anticipa un incremento del índice de precios al consumidor (IPC) superior al que se registró en el mismo mes del año pasado (0,25 por ciento). De hecho, en el sondeo de expectativas que periódicamente realiza el Banco de la República, los analistas consultados estiman, en promedio, una variación de 0,29 por ciento en mayo (aunque el rango de respuestas estuvo entre 0,12 y 0,38 por ciento).



Por su parte, en el sondeo que hace el Citi, los expertos señalaron, en promedio, que esperan un aumento de 0,31 por ciento en el IPC del mes, con lo cual, la inflación de los últimos 12 meses llegaría a 3,30 por ciento. Esa misma encuesta señala que la expectativa de las áreas de estudios económicos es que la variación de los precios en todo el 2019 sea de 3,38 por ciento.



Según el sondeo del Citi, estos datos se producen luego de dos sorpresas consecutivas al alza de la inflación, que han generado ajustes en las proyecciones.



Pero además, señala que esto podría ser también un resultado de la depreciación reciente del peso colombiano frente al dólar, aunque dice que, en general, analistas esperan un leve traspaso de la tasa de cambio a la inflación.



En un estudio reciente, el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia señala que “el traspaso de la devaluación a la inflación es un riesgo relevante, pero no suficiente para superar el rango meta”.



Justamente, al aplicar sus modelos, la conclusión es que, si el precio promedio del dólar en lo que resta del año se ubica en 3.280 pesos, se provocaría un incremento de 20 puntos básicos a la inflación, con lo cual podría ubicarse en 3,6 por ciento al término de 2019. “Incluso, en un escenario estresado de devaluación anual de 15 por ciento y tasa de cambio promedio de 3.630 pesos para el resto del año, el impacto del traspaso no llevaría a la inflación a superar el 4 por ciento”, dice el documento.



En ese sentido, Bancolombia concluye que “el riesgo sobre los precios que enfrentamos actualmente es de una magnitud moderada, y por lo tanto no generaría una respuesta de política monetaria tan contundente como la que se adoptó en 2015 y 2016”.



Como se recuerda, a finales de 2014 hubo una fuerte devaluación (por la caída de los precios del petróleo) que se vio reflejada en la inflación del año siguiente.