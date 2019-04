Amnistía pensional permitiría traslado de 180 mil personas

Los hombres mayores de 52 años y las mujeres de más de 50 que superan las 750 semanas cotizadas tendrían una ‘gabela’ para trasladarse de un régimen pensional a otro, o por lo menos así se aprobó en el primer ‘round’ del Plan Nacional de Desarrollo (PND).



Esta puerta estaría abierta durante cuatro meses por parte de Colpensiones y los fondos privados, que, por ley, tendrían que darles traslado a las personas que apliquen a dicho beneficio. Si bien la propuesta ha sido celebrada por miles de personas que se beneficiarían del artículo 303 del PND, sus efectos tienen enfrentados a varios sectores.

Y es que de quedar aprobado, este punto llevaría a que el país reciba una catarata de peticiones sobre todo con el fin de que su pensión pase del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) y aterrice en el de prima media (RPM, administrado por Colpensiones).



EN CONTRA



Según cuentas de la Superintendencia Financiera, con corte a enero, en los fondos privados había más de 1,6 millones de colombianos afiliados en los rangos de edad que habilitaría el PND para trasladarse, mientras que en Colpensiones se registraban unos 3,5 millones de personas.



A pesar de esto, no todos tendrían la posibilidad de hacerlo, por la condición clave de tener al menos 750 semanas cotizadas y querer trasladarse. Así las cosas, solo entre 180.000 y 200.000 personas podrían pasar de un régimen a otro, y buena parte de estas serían de ingresos elevados, llevando a que los subsidios del Estado se incrementen cada año.



Lo anterior llevaría a que el impacto fiscal de la norma sea muy elevado, según Jorge Restrepo, profesor asociado de Economía de la Universidad Javeriana, quien explicó que la cifra real “dependerá del número de personas que se trasladen del régimen de ahorro individual al de prima media, y el capital que tengan ahorrado; el traslado en el otro sentido no tendría un efecto fiscal”.



Y agregó que los mayores beneficiarios serían aquellos que disponen de poco ahorro y registran un ingreso relativamente alto en los últimos 10 años de trabajo, con lo cual podrían recibir un subsidio de varios millones de pesos. “Si son unas mil personas, daría un costo de casi $1 billón, o, por ejemplo, si son 100.000 personas, la cuenta daría en unos $100 billones. En cualquier caso, esto representaría un aumento significativo del costo para el país y de un crecimiento del déficit fiscal”, dijo Restrepo.



Lo anterior no es desconocido para el Gobierno, que tiene a funcionarios del Ministerio de Hacienda y Planeación haciendo sumas y restas sobre las implicaciones a corto y mediano plazo, teniendo en cuenta que el traslado de miles de personas al RPM le significaría al Estado tener que apropiar mayores recursos para poner la parte subsidiada de cada pensión.



Además, estas personas sacarían automáticamente sus recursos del Rais, el cual tendría que revisar cómo compensar esa salida de capitales, pues la norma generaría “pérdidas inmensas al portafolio de los ahorradores en Colombia”, de acuerdo con Restrepo.



En general, este artículo prendió las alertas, pues su efecto final llevaría a que el Estado tenga un déficit que podría incluso superar los $20 billones suponiendo que todos los que se trasladen logren –en últimas– pensionarse.



A FAVOR



Esto, por supuesto, aún no está aprobado y depende de que el Congreso le dé luz verde en el segundo debate del Plan de Desarrollo, y eventualmente –si se avala– que la Corte Constitucional le dé su bendición final, ya que este tipo de normas requieren visto bueno del Gobierno, al tener un impacto fiscal.



Por ahora, los defensores de la medida siguen férreos a mantenerla viva en el Legislativo, muchos de los cuales, de hecho, pertenecen al partido de Gobierno, el Centro Democrático, pero no son los únicos que le dan su espaldarazo.



Esta posición también fue respaldada por Mauricio Olivera, director de Econometría, quien señaló que “hay muchas personas que como no tenían conocimiento, no se trasladaban de un régimen al otro. Entonces, esta idea como amnistía está bien, pero lo importante es que de aquí en adelante se empiece a educar a las personas, explicándoles lo que les permite la ley”.



Y añadió que “esto no solo beneficiará a Colpensiones, sino también a las administradoras de fondos de pensiones, si se tiene en cuenta que muchas personas se darían cuenta que estarán mejor bajo ese régimen que quedándose en el de prima media”.



ESPALDARAZO DEL CONGRESO



La proposición radicada durante los debates del PND fue firmada por cinco congresistas del Centro Democrático, dos del Partido de la U y otros más de Cambio Radical, Opción Ciudadana y del Partido Conservador. Para este grupo de parlamentarios, habría una mayor igualdad en el esquema pensional del país “si se permitiera el retorno al régimen que resulte más favorable a los intereses del trabajador, lo que estaría en perfecta armonía con los principios constitucionales”. No obstante, este diario recibió varias denuncias al respecto, acerca de presuntos impedimentos que tendrían varios congresistas para debatir y votar este tema, ya que están muy cerca de pensionarse, y algunos, incluso, estarían tramitando –en este momento– el traspaso de un régimen pensional a otro.



Sebastián Londoño Vélez

En Twitter: @SLondonoV