¿Ampliación o segundo aeropuerto para Bogota?, Esto dice IATA

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) fijó su posición qué le conviene más a Bogotá para mejorar la conectividad aérea.

Según la entidad, apoya “plenamente la ampliación del actual Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en lugar de construir un segundo aeropuerto que dividiría el tráfico comercial de pasajeros y de carga en dos aeropuertos afectando significativamente la conectividad”.



"Para que Colombia pueda aprovechar plenamente los beneficios socioeconómicos que la aviación puede proporcionar al país y a su población, es esencial que su principal aeropuerto - El Dorado de Bogotá, se amplíe para poder atender la demanda prevista en los próximos 20 años. Actualmente, la aviación contribuye con unos US$ 7.500 millones al PIB del país, cifra que podría aumentar fácilmente hasta al menos US$ 12.500 millones para 2037. Como principal aeropuerto de conexión del país y uno de los más importantes de la región, El Dorado, desempeña un papel crucial en la provisión de la conectividad necesaria", dijo Peter Cerdá, Vicepresidente Regional de la IATA para las Américas.



El espacio necesario para la expansión podría hacerse disponible trasladando el actual tráfico aéreo no comercial (aviación general, privada y militar) a una ubicación alternativa. Esto no sólo permitiría ampliar las instalaciones de pasajeros y carga existentes, sino también mejorar la estabilidad operacional del aeropuerto. A largo plazo, se podría construir una terminal y una pista adicional en el emplazamiento actual.



La discusión sobre construir un segundo aeropuerto se ha vuelto a abrir recientemente. Sin embargo, la reubicación de parte de las operaciones de la aviación civil sería perjudicial para la competitividad de El Dorado con respecto a otros aeropuertos clave de la región.