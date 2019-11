Ampliaron el plazo para participar en subasta de espectro

El sábado Claro presentó formalmente su solicitud de participación en el proceso de subasta de espectro por las bandas de 700, 1.900 y 2.500 Mhz, que según el cronograma del Gobierno Nacional se realizará el próximo 12 de diciembre.



El plazo de recepción de solicitudes para participar en el proceso estaba estipulado para el 5 de noviembre y aún no se conocía la solicitud de otros operadores.



Así las cosas, el ministerio de las TIC decidió amplía por 7 días “la fecha final para la presentación de solicitud de asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico hasta el próximo 12 de noviembre”, explica la resolución de la cartera que dirige Sylvia Costain.



De acuerdo con el documento la determinación se da “para procurar mayor participación en el proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta”.



Según información reportada ante la superintendencia Financiera, la junta directiva de Une EPM telecomunicaciones, no aprobó la participación de su filial Colombia Móvil en la subasta de espectro en 700 MHz.



Es decir, que por ahora Tigo no se presentaría al proceso luego de que incluso el pasado 29 de octubre el CEO de Millicom, Mauricio Ramos, le envió una carta al presidente de la República, Iván Duque, para darle a conocer sus preocupaciones frente a la subasta de espectro que se está desarrollando y le solicitaba revelar el valor de reserva o precio mínimo.



Esta ha sido una de las observaciones más reiteradas por las compañías de comunicaciones que estarían interesadas en el proceso.



El otro tema ha sido la concentración del mercado colombiano de telecomunicaciones, de acuerdo con el documento On Going Digital de la Ocde para Colombia, presentado por el secretario Angel Gurría, el Gobierno debe adoptar garantias para un mercado competitivo y resolver la posible situación de dominancia en servicios móviles.



Hasta ayer, Telefónica no se había presentado a la subasta y tampoco hizo ningún comentario sobre el proceso de licitación que en principio se cerraba ayer.

Avantel tampoco se presentó, pero esa empresa no ha manifestado interés por el tema.