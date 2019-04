Andi: 'normas tributarias irregulares fueron incluidas en el PND'

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) llamó la atención sobre la inclusión de más de 30 artículos tributarios que se quieren aprobar vía Plan Nacional de Desarrollo y que no guardan relación con los objetivos y estrategias de la iniciativa.



De acuerdo con la Andi, entre las normas irregulares que se quieren aprobar en el segundo debate sobresalen la inclusión de contribuciones a las Superintendencias, tasas por la consulta previa, nuevos bienes exentos de IVA (arroz, bicicletas y motocicletas), la reducción del IVA para combustibles, el incremento de tarifas y aranceles (textiles), sobretasas al servicio de energía eléctrica, aportes a fondos de estabilización y la exoneración de parafiscales a las cooperativas.



"La inclusión de normas tributarias que no tienen relación con los objetivos, metas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo implica desconocer el principio de unidad de materia, sobre el cual la Corte Constitucional ha sostenido que “no es un instrumento para llenar los vacíos e inconsistencias de leyes precedentes", señaló el gremio.



La Andi recalcó que algunas de las normas tributarias han sido incluidas en la ponencia para segundo debate y por ello no fueron analizadas y votadas en las Comisiones, "lo cual es contrario al principio de consecutividad que exige que los asuntos hayan sido tratados durante todo el trámite legislativo so pena de ser declarados inconstitucionales por la Corte".



En ese sentido, la Andi solicitó al Congreso que las normas tributarias que no guardan relación de conexidad con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo sean excluidas para ser tramitadas a través de leyes ordinarias independientes.