Andi radica demanda contra los nuevos aranceles a textiles

En la misma línea que lo hicieron Analdex y Fenalco, la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) radicó este jueves una demanda contra dos puntos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 - 2022.



Se trata de los artículos 274 y 275, relacionados con nuevos aranceles para la importación de textiles y confecciones, que también habían demandado los otros dos gremios.



Según el documento, presentado directamente por el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se asegura, en primer lugar, que la fijación y modificación de aranceles corresponde al Gobierno y no al Congreso.



(Gremios radicaron sus demandas contra los aranceles en el PND).



“En el presente caso, el Congreso actuó en contra de lo dispuesto en la Constitución y las leyes existentes, en la medida que los artículos demandados no son normas de carácter general, porque no contemplan pautas o criterios abstractos para fijar los aranceles, sino que son normas específicas que determinan aranceles”, reza la demanda.



De igual forma, pone como segundo argumento el presuntamente haber violado el principio de unidad de materia, “porque los artículos impugnados no guarda conexidad directa e inmediata con los objetivos general del PND”.



De acuerdo con el documento, “las normas demandadas fueron incorporadas en primer debate legislativo y sin la existencia de una justificación o explicación de su incorporación, lo cual es un indicio de que dichas normas no tienen una verdadera conexión con las bases del PND. Nótese que no existen otras normas de comercio exterior en el PND, ello muestra que las demandadas corresponden a materias/asuntos no tratados de manera sistemática por el PND”.



Según conocedores del tema jurídico, esta jugada puede ser aceptada por la Corte, sobre todo por el tema de que los aranceles no guardan relación directa con el PND. No obstante, los expertos aseguraron que, eventualmente, este argumento podría servirle a alto tribunal para tumbar más artículos.



La demanda de la Andi se suma a la hecha también esta semana por las otras agremiaciones, que indicaron que los aranceles a la importación de textiles violarían unos ocho puntos de la Carta Política.



De acuerdo con Eduardo Visbal (Fenalco) y Javier Díaz (Analdex), se busca “proteger a los consumidores, que verán incrementos hasta del 25% en el costo del vestuario, a los comerciantes formales y a la industria de la confección, que también se afectarán por el aumento del contrabando, y a los exportadores que podrán sufrir retaliaciones”.



La Corte Constitucional se tomará varios meses para dirimir este proceso y la decisión final podría conocerse el otro año, por lo cual en el sector aún queda la duda si la norma entra en vigencia, mientras el alto tribunal da un veredicto.