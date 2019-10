Angola, el primer destino de la carne de cerdo local

La estrategia de internacionalización hace parte de uno de los siete pilares estratégicos en los que viene trabajando PorkColombia con miras al desarrollo del sector porcicultor para los próximos cinco años. Sin embargo, un primer paso que esta dando esta industria es abrir el mercado de Angola, África, desde este sábado con un contenedor de 25 toneladas.



Para Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de PorkColombia, asociación con 590 agremiados, esto es importante pues, a la fecha el sector no exporta a ninguna nación, en parte porque hay distintos retos para posicionar la proteína nacional en otros mercados, entre estos, los estándares sanitarios requeridos por las otras naciones.



(Consumo de carne de cerdo en Colombia ha aumentado en los últimos tres años).



Así las cosas, “esto es un primer ejemplo, o una prueba inicial para documentar el proceso y llevar a cabo una serie de aprendizaje en la tarea exportadora”, dijo Fajardo al agregar que la estrategia de internacionalización todavía está condicionada a la recuperación del estatus de país libre de aftosa por vacunación, que según el Ministerio de Agricultura a fin de este año se sabría el fallo definitivo de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), respecto a dicho tema.



Lo anterior, debido a que, “para la mayor parte de mercados importadores de cerdo, es indispensable contar con este. Aunque es un estatus para la carne bovina, la vinculan a la porcicultura y para exportar a China, Vietnam, Corea del Sur e incluso Ecuador y Perú, que son los países que tenemos en el radar para el mediano plazo, lo requerimos. Por eso comenzamos con un mercado como Angola que hoy no nos hace esa exigencia”, añadió Fajardo.



Respecto a las empresas que participaron de este primer envío el presidente gremial dijo que están La Fazenda, Cervalle, Porcival y Supercerdo Paisa. Sobre las plantas de beneficio participantes y las que se encuentran autorizadas para dicho proceso de exportación está Carnes y Derivados de Occidente (Valle del Cauca), La Fazenda (Meta) y Supercerdo Paisa (Antioquia).



Cabe mencionar que este primer proceso de despacho al exterior se ha realizado a través de CI Porko, comercializadora internacional de los porcicultores de Colombia, creada hace cerca de dos años como iniciativa del gremio para darle un mayor ritmo al proceso exportador del sector.



Fajardo comentó que esperan que a mediano plazo, a un término de cinco años, el país pueda estar exportando dos contenedores mensuales por lo menos a cinco mercados.

Entre los retos que tiene el país y, por ende el sector para ser más competitivo en el comercio exterior, dijo que se debe trabajar en infraestructura y calidad de las vías terciarias. “En términos de costos logísticos con peajes, gasolina y otros, el transporte de un contenedor desde Bogotá hasta Barranquilla puede costar $2,2 millones, mientras que en Perú este podría ser de $400.000”, agregó.



CONSUMO DE LA PROTEÍNA EN EL PAÍS



El ejecutivo comentó que la penetración de la carne de cerdo en los hogares colombianos cerró 2018 con una cifra récord de 63%. Lo cual significa que 63 de cada 100 familias hoy la incluyen en sus compras y preparaciones de manera cotidiana.



De otro lado, manifestó que el año pasado el consumo per cápita de esta proteína era de 10,3 kilos y este año esperan cerrar en 11,2 kilos por persona. “En producción de carne de cerdo pasamos de 410.200 toneladas en 2018 a 448.000 toneladas este año”, dijo al agregar que este año esperan cerrar en términos de beneficio con 4,84 millones de cabeza, un crecimiento del 10% respeto al año pasado.



RETOS DEL SECTOR



El directivo aseguró que desde PorkColombia definieron la importancia de trabajar en siete frentes para el buen desempeño del sector: crecimiento ordenado de la producción, internacionalización, promoción al consumo, productividad e inocuidad, sanidad, sostenibilidad y formalización y lucha contra la ilegalidad.

