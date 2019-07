ANH alista paquete de 50 áreas para segunda subasta petrolera 

En el actual intento de reactivación de la actividad petrolera del país, el segundo semestre del año traerá un revolcón en la oferta de áreas para desarrollo.



La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) viene alistando un paquete de mínimo 50 bloques que pondría en vitrina hacia finales del mes de septiembre para darle más impulso al sector.



La entidad meterá el acelerador hasta el fondo para darle más impulso al sector, no solo con la oferta de 22 bloques petroleros nuevos, sino que además le sumaría las nueve áreas que no fueron entregadas en la primera subasta y lo que quedaría de la depuración de las 38 áreas que son objeto de incorporación.



“Con esta segunda oferta de hidrocarburos, el país no solo busca dinamizar un sector que estuvo por más de cuatro años contraído, sino además abrir el camino para que llegue más inversión extranjera al país”, señaló Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH.



El funcionario tiene en sus cuentas, con la primera, segunda y tercera subasta del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa) y los contratos offshore firmados y por firmar, que si todo llega a feliz término, el 31 de diciembre el país tendría suscritos cerca de 60 convenios para desarrollo petrolero.



Morelli precisó que el país ya tiene un camino recorrido para cumplir el objetivo trazado porque hasta la fecha, además de los cinco contratos sellados para la operación en aguas del mar Caribe gracias a la minuta offshore, se agregan los diez que quedaron listos para firma como resultado de la primera subasta en el Ppaa para desarrollo.



Esto, sin contar los cuatro offshore que quedan pendientes por suscribir, que estaban en manos de Anadarko, y que ahora la operación es de la multinacional Oxy.



“Llevamos hasta el momento inversiones para el sector petrolero por más de US$3.000 millones, y la cifra puede ser mayor al finalizar el año”, subrayó Morelli.



El funcionario señaló también que la ANH trabaja además en otras tareas como es la reactivación de campos menores, el recobro mejorado primario, secundario y terciario, la producción incremental y el desarrollo de proyectos offshore.



NUEVOS BLOQUES PARA LA OFERTA



Con el inicio del segundo trimestre, la ANH comenzó la tarea para encontrar un nuevo paquete de áreas petroleras, con terreno abonado en exploración y listas para las tareas de coordinación y concurrencia, para ser ofertadas en la subasta de septiembre.



Hasta la fecha, la entidad tendría en lista identificadas 22 áreas, las cuales se encuentran en etapa final de evaluación técnica (TEA) por parte de técnicos y geólogos para establecer el nivel de prospectividad de cada una de ellas.



Este paquete tendrá un enfoque especial en la producción de gas, ya que el 60% de los bloques en la lista estarán destinados para este desarrollo, mientras que el 40% restante será para el bombeo de petróleo.



“Con la urgencia manifiesta de aumentar las reservas de gas natural equivalentes, el nuevo paquete de bloques tiene como fin el de encontrar este hidrocarburo, sin dejar de lado que también se desarrollarán áreas de crudo”, explicó Morelli, y precisó que un enfoque contrario se presentó en la primera subasta, la cual estuvo con vocación en producción de petróleo.



Aunque la ANH tiene reservada la información con respecto al citado número de bloques nuevos para desarrollo, Portafolio pudo establecer que estos se ubicarían en las cuencas Sinú Offshore, Sinú - San Jacinto, Valle Inferior del Magdalena, Valle Medio del Magdalena y Caguán - Putumayo.



“La estrategia nos permitirá seguir avanzando en la reactivación de la industria y aumentar las reservas de petróleo y gas, que son de 5,7 años y 11,7 años, respectivamente. Es fundamental para garantizar la autosuficiencia energética y para seguir generando empleo, inversión, ingresos fiscales y oportunidades para el país y las regiones”, señaló María Fernanda Suárez, Ministra de Minas y Energía.



INCORPORACIÓN DE ÁREAS PETROLERAS



El nuevo modelo Ppaa, presentado por la ANH, también ofrece a las compañías la posibilidad de solicitar la incorporación de otras áreas disponibles que sean de su interés. Y al final del primer corte, resultaron 38 bloques con atractivo para las petroleras.



El próximo 2 de agosto se realizará un proceso de depuración técnica sobre este número de bloques por parte de funcionarios de la ANH, quienes entrarán a examinar con lupa cada uno con el fin de establecer que no estén sobre-expuestos, así mismo que no presenten alguna clase de limitación para su desarrollo.



Del ejercicio quedarán listas para contrato aquellas áreas a las que no se les encontró algún reparo técnico, jurídico u operacional, y cuyos cálculos del personal de la ANH, el número podría estar por encima de los 20 bloques.



“El concurso para la incorporación de áreas también ofrece condiciones más atractivas, amplias y competitivas para los inversionistas, y traerá nuevos recursos que impulsarán la actividad petrolera”, señaló el presidente de la ANH.



UNA TERCERA RONDA PROGRAMADA



La ANH tiene programada una tercera subasta para el mes de noviembre cuya finalidad es evacuar a través de la oferta aquellos bloques petroleros que no lograron ser entregados en la primera y segunda etapa del Ppaa.



Los técnicos de la entidad estiman que para esta fecha el grueso de los bloques a ofertar son aquellos que quedaron de la incorporación por ser este un proceso permanente de asignación.



Para la Agencia, en el tercer concurso se pretende que las empresas interesadas hagan su oferta al Estado sobre aquellas áreas petroleras que no fueron entregadas por no ser rentable la operación.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio