Decretan ley seca en Bogotá

Desde este viernes al medio día hasta este sábado 23 de noviembre a la misma hora regirá en Bogotá la Ley Seca.



El anuncio fue hecho por el Alcalde Enrique Peñalosa, como una medida para garantizar que se minimicen los hechos de violencia en la capital.



(Se registran bloqueos en varios puntos y estaciones de TM en Bogotá).

Así mismo, el alcalde Peñalosa se refirió a los bloqueos que se reportan en varios puntos de la ciudad y en estaciones de TransMilenio.



"Hay quienes quieren que nuestra ciudad no funcione, por unas minorías que están saboteando la operación para evitar que las personas asistan a sus trabajos. Hay quienes quieren convertir nuestra ciudad en el desastre del país vecino. Están utilizando a los ciudadanos", indicó el mandatario local.



Ante estas situaciones, Peñalosa le hizo un llamado a los bogotanos para que no se dejen utilizar para generar caos y destrucciones.



Según cálculos de la Alcaldía, los costos en daños y afectaciones en la capital superan los 21.000 millones de pesos.



De acuerdo con el alcalde, no implementó el toque de queda en la ciudad habitan "más de 8 millones de habitantes, muchos trabajan o estudian de noche y no los queremos perjudicar", concluyó.