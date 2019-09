Aprueban monto del Presupuesto 2020

Tras varias jornadas de discusiones, congresistas aprobaron este miércoles el monto del Presupuesto General de la Nación tal y como venía inicialmente en el proyecto, por un total de $271.7 billones.



Ahora, el Gobierno y las comisiones iniciarán la elaboración de la ponencia que será discutida en primer debate antes del 25 de septiembre.



Luego del visto bueno de los congresistas, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, agradeció a los senadores y representantes por la aprobación y los invitó a seguir trabajando para construir "el mejor presupuesto para el próximo año".



Para el ministro, esta aprobación permitirá que el Gobierno y los congresistas puedan concentrarse en la elaboración del informe de ponencia y ajustar algunos montos para llevar al primer debate.



“Empezamos el proceso de elaboración de la ponencia para hacer la votación a primer debate y desde luego, dado el monto, de $271,7 billones, los ajustes internos a ese monto se podrán discutir en este par de semanas”, señaló el ministro.



Los congresistas habían preparando un arsenal de proposiciones de cambio para agregar o modificar el articulado presentado por el Gobierno. No obstante, al final se mantuvo sin cambio el monto inicial.



Este monto representa un incremento de 9 por ciento con respecto a la cifra que actualmente se ejecuta para la vigencia 2019.



De acuerdo con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, será un presupuesto austero, ceñido a las reglas fiscales del Gobierno, que son claves para que el país mantenga sus actuales calificaciones por parte de las agencias evaluadoras de riesgo.



El total del presupuesto será repartido así: De los $271.7 billones, $33,4 billones (12,3%) corresponden a gastos de personal, $8,7 billones (3,2%) a adquisición de bienes y servicios, $126,2 billones (46,4%) a transferencias de ley, $2,5 billones (0,9%) a comercialización y producción, $59,3 billones (21,8%) al pago del servicio de la deuda, $40,4 billones (14,9%) a inversión, y $1,2 billones (0,4%) a otras cuentas.



El presupuesto propuesto, cuando se incluye servicio de la deuda, crece un 9% respecto al vigente para 2019, y solo 7,7%, si no se incluye.



Los gastos de personal y adquisición de bienes y servicios presentan un incremento del 2,8%, al pasar de $41 billones en 2019 a $42,2 billones en 2020. Las transferencias de ley se incrementan en 11,7%, al pasar de $112,9 billones en 2019 a $126,2 billones en 2020.



Según MinHacienda, el presupuesto para el próximo año enfatiza el gasto social, que tiene un incremento del 8,7 por ciento, pues pasa de 108 a 118 billones de pesos. Frente a este rubro, Carrasquilla señaló que tendrá la cifra más alta en materia de gasto educativo, al proponer un incremento de 6,7 por ciento hasta 43,1 billones de pesos, respecto a los 40 billones de la vigencia actual.



En materia de salud, habrá un incremento de 7,8 por ciento, en inclusión de 2,8 por ciento y en el sector trabajo de 14,7 por ciento.



"Estamos defendiendo el gasto social de manera muy fuerte (...) el sector de trabajo está enfatizando en el tema de Colombia mayor, que es un tema importante para el Gobierno", recalcó.



Sobre el gasto militar y la presunta opción de compra de aviones de guerra, el ministro dijo que si el Gobierno toma esa decisión analizarán cómo incluir esa inversión. "Hacemos un esfuerzo para tener un presupuesto militar que sea consciente de la realidad. Nuestra Fuerza Pública tiene un retraso de varios años y la inversión para el sector es de un billón de pesos", aclaró.



En materia de inversión, el monto previsto para 2020 ($40,4 billones), inferior al presupuestado para 2019, está en concordancia con la capacidad financiera de la Nación y su disponibilidad de recursos y con la decisión de política de mantener al país en la senda del cumplimiento de las metas fiscales. Es inferior en un 0,74% con respecto al previsto para el 2019, de 40,7 billones de pesos



Respecto al tema de impuestos, señaló que el Gobierno está tranquilo con el trabajo de la Dian, que ha cumplido con las metas propuestas. "Esperamos para el 2020 un mejoramiento de esa dinámica y poco a poco vamos a tener una entidad tributaria más robusta y moderna", anotó.



Finalmente, frente a posibles privatizaciones para financiar las cuentas del Estado, Carrasquilla enfatizó que esas cuentas estimando en el presupuesto radicado en la Cámara.