Arranca recolección de una moderada cosecha cafetera de ‘mitaca’

Colombia comenzará esta semana la recolección de aproximadamente el 45 por ciento de los cerca de 14 millones de sacos anuales que se producen en el país.



La cosecha, denominada ‘mitaca’ se concentra en los departamentos del Huila, Tolima, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá, se extenderá hasta mediados de junio, y demandaría alrededor de 200.000 recolectores del grano.



Esta labor será desarrollada por mano de obra de la región y complementada con ciudadanos venezolanos, quienes se han convertido en un gran apoyo para los productores colombianos, especialmente en la época de recolección de la cosecha, cuando se presenta escasez de mano de obra requerida para esta labor.



EN MEDIO DE LA CRISIS



El pico de la producción cafetera del primer semestre se registra en momentos en que los precios del grano atraviesan por uno de los niveles más bajos de la última década, ya que la carga de 125 kilos, seco de trilla se está pagando a menos de 700.000 pesos.

Según los cafeteros este ingreso no alcanza a cubrir ni siquiera los costos de producción. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, el precio interno que se pagó este fin de semana, incluido hoy lunes, es de 691.000 pesos.



Ante esta situación, el Gobierno comenzó recientemente a reconocer un subsidio de hasta 30.000 pesos por carga, siempre y cuando la cotización interna se ubique por debajo de 715.000 pesos, lo que significa que en este momento tiene plena aplicación.



Cifras de la Federacafé indican que hasta ahora se han registrado 134 compradores particulares del grano, los cuales han sido autorizados para tramitar y pagar el subsidio a los productores, quienes tienen en proceso unas 10.000 facturas que benefician a aproximadamente 7.000 cultivadores del grano que han vendido café a los comités municipales.



Portafolio conoció que hasta el momento no se ha hecho ningún giro con cargo al subsidio, ya que las facturas tienen que ser corroboradas y confirmadas en su valor y volumen, para luego proceder al respectivo pago.



En total, el Gobierno dispone de 155.000 millones de pesos para atender la emergencia que viven los productores, a causa de la debilidad de los precios internacionales del grano.



Con la ayuda estatal, los cultivadores han logrado garantizar un ingreso superior o igual a los 700.000 pesos la carga, ya que los 30.000 pesos de subsidio que, aunque todavía no han sido girados, se les entregarán una vez se cumpla el respectivo trámite y la verificación de las facturas.



EL DÓLAR, UN ALIADO



En medio de las bajas cotizaciones, la tasa de cambio, es decir, el valor del dólar en pesos colombianos, se ha convertido en un aliado para los productores nacionales, debido a que el repunte del precio de la divisa ha impedido que la carga se pague a un nivel inferior al actual.



El jueves pasado, la moneda estadounidense alcanzó los 3.262 pesos, el nivel más alto del presente año, pero un día después bajó a 3.240 pesos.



SIN SEÑALES DE REACCIÓN DEL PRECIO EXTERNO



La gran preocupación de las cerca de 600.000 familias cafeteras colombianas es que en el corto plazo no se ven señales de repunte de los precios del grano a nivel internacional, y aunque podría haber un rebote en el cierre del 2019, este comportamiento no es tan evidente.



Los bajos precios han sido generados por el buen resultado de la cosecha de Brasil de los últimos dos años y la estabilidad en la demanda de cafés suaves por parte de los industria tostadora mundial, debido a que han comenzado a usar un mayor volumen de cafés robustas (no arábigas) para las mezclas que ofrecen en el mercado.



Aunque los granos suaves, como el colombiano tienen una prima de calidad, los cafeteros afirman que sus ingresos siguen siendo muy bajos. Ante esta circunstancia, aspiran a lograr una mejoría en el segundo semestre, cuando se recolecte la cosecha principal del antiguo Eje Cafetero, acompañada de un buen volumen de producción en los departamentos del sur del país.



Marcos Cuéllar, cafetero de Pitalito, dijo a Portafolio que aunque la cosecha de este año no será igual a la del 2018, tampoco será inferior a la de los años impactados por fenómenos naturales, especialmente por exceso de lluvias.