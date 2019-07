Arroz Supremo ingresará al negocio de atún en Colombia

Con el objetivo de dinamizar y rentabilizar mejor su portafolio, Arroz Supremo, compañía nacional con más de 50 años en el mercado, finalizará este año con un nuevo producto, el atún.



Daniel Durán, gerente de mercadeo y vocero oficial de la compañía, le contó a este diario que Atún Supremo, la nueva marca, vendrá en aceite de girasol y agua.



(Los agricultores no se le miden a ampliar las áreas sembradas).

El primero de estos ya lo están introduciendo en algunas tiendas y esperan que el de agua esté en el mercado en dos o tres meses.



En un negocio que puede mover cerca de $400.000 millones anuales en el país y 30.000 toneladas de atún al año. Arroz Supremo va inicialmente por el 4% de la participación en este mercado, según resaltó Durán, al agregar que esta meta la tienen planteada para 2021.



“El atún es importado, maquilado por Galapesca, fabricante en Ecuador que provee a la marca número uno de atunes en EE. UU., por ese lado tenemos una garantía de calidad importante para el mercado colombiano”, comentó.



Asimismo, dijo que estos productos tendrán dos diferenciales importantes. Entre estos resaltó que “van a tener la proporción de lomos rayado y entero, la cual será 90 - 10, respectivamente. Lo cual lo hace un producto de atún premium”, explicó.



Como segundo punto, comentó que “vamos a tener un producto certificado con sello de calidad de Monde Selection, el cual también lo tienen nuestras líneas de arroz”, mencionó.



Por otro lado, aseveró en que esta decisión responde a la necesidad de diversificar su portafolio para poderlo rentabilizar.



Frente a ese punto explicó que el margen de rentabilidad con el atún es mayor al que obtienen a través de las ventas de arroz.



(Arroceros disminuirían área de cultivo para este año).



Entre los factores que jugarían a favor de la compañía con la nueva categoría de producto está el valor de marca que ya tienen en el mercado nacional como Arroz Supremo, “podemos traslardarle un poco de eso al atún y así, garantizarle a los usuarios la calidad que nos ha caracterizado, con una oferta de valor importante y un precio competitivo”, explicó el ejecutivo.



Y aunque el directivo no contó muchos detalles, dijo que no descartan ingresar en nuevas categorías, pues al estar como empresa en el segmento de alimentos, tienen varias oportunidades.



ASÍ ESTÁ LA OPERACIÓN EN EL MERCADO DEL ARROZ



El vocero de la firma explicó que actualmente tienen entre 4 y 5% de participación en un negocio que mueve más de $2,2 billones en Colombia, al año.



“Se producen cerca de 2 millones de toneladas de arroz anualmente. El área sembrada de este cereal podría estar entre 400.000 y 500.000 hectáreas”, dijo.



Según Durán, la principal región de cultivo son los Llanos Orientales, que aproximadamente participan con el 45% de la producción.



Con base en lo anterior, y respecto al cierre de la vía al Llano, dijo que por el momento no los ha afectado mucho porque “sucedió cuando aún no estábamos en cosecha, pero esperamos que en agosto esté de alguna manera solucionado. En caso de que el problema siga el próximo mes, los precios podrían verse afectados, más que todo por el alza en los fletes”.



Sobre las expectativas de la firma, Durán dijo que este año esperan producir 110.000 toneladas, dato que al ser revisado por arrobas, como usualmente se hace en esa industria, significaría alrededor de 730.000 al mes.



Por último, contó que tienen cuatro molinos y que a finales de 2020 tendrán una nueva planta que producirá su energía con residuos del arroz. La inversión para esta será de $45.000 millones.



OTRAS ACTIVIDADES



A través de la Media Maratón de Bogotá de este año, Arroz Supremo espera completar 630 kilómetros de recorrido, a través de un equipo que participará en este escenario y otras actividades.



Por cada kilómetro que logren, la compañía dará 1 kilo de arroz, que en términos de platos podrían ser 15.000. Estos serán destinados para apoyar a niños de Chocó, a través de una fundación. Otro de los puntos que destacó Daniel Durán, vocero oficial de la marca, que es patrocinadora de este tipo de eventos por primera vez, es dar a conocer la importancia del arroz en la dieta de los deportistas. Dijo que, en torno a este cereal, suele haber desinformación y comentó que allí lo importante es tener presente las cantidades consumidas.