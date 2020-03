Asamblea de accionistas del Grupo Éxito contempla medida especial

Archivo particular

La asamblea general de accionista del Grupo Éxito será transmitida a través de “streaming”, teniendo en cuenta las directrices otorgadas por el Gobierno Nacional en el sentido de restringir los eventos en el país a máximo 50 personas.



(Lea: Las medidas de apoyo de Bancolombia a sus clientes)

Asimismo, la compañía señaló que ha adoptado un procedimiento excepcional, previamente autorizado por las autoridades competentes, para que los accionistas que voluntariamente lo deseen, otorguen un poder con el sentido de voto frente a cada una de las proposiciones sometidas a su consideración, a alguno de los apoderados que la Compañía pondría a su disposición, cuyo perfil puede ser consultado en el sitio web www.grupoexito.com.co al igual que las proposiciones que serán objeto de votación.



(Lea: Anuncian cambios en el calendario tributario por el coronavirus)



“Este procedimiento excepcional es voluntario y no genera cobro alguno a cargo de los accionistas, ni les impide que opten por otorgar un poder a cualquier otra persona que sea de su confianza, quien conforme a la normatividad vigente no podrá ser un empleado o administrador de Grupo Éxito y quien podrá ingresar a la reunión de la Asamblea General de Accionistas siempre y cuando no se haya excedido el número máximo de asistentes permitidos conforme a las directrices vigentes”, explicó el Grupo Éxito.



Las medidas especiales antes descritas han sido previamente aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. La reunión será transmitida en vivo a través del sitio web corporativo a través del siguiente enlace: https://www.grupoexito.com.co/es/transmisiones-grupo-exito.