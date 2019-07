Así avanza el paro de taxistas en Bogotá

Este miércoles, los taxistas salieron a las calles a protestar por las aplicaciones móviles como Picap, Cabify, Beat, Didi, Uber e Indriver que ofrecen servicios de movilidad, las cuales, según los taxistas, los tienen quebrados económicamente.



Desde las cinco de la mañana, en Bogotá iniciaron las concentraciones en cinco puntos:

- Estadio de Techo (Kennedy)

- Centro Comercial Tuyo (Engativá)

- Homecenter de la calle 170

- Parque El Tunal

- Éxito de la calle 145



La manifestación que saldrá del Estadio de Techo iría por la avenida de las Américas al oriente, luego tomaría la calle 13, la carrera 30 y seguiría al norte por la calle 26 hasta la Plaza de Toros.



Los taxistas que saldrán del Tunal, tomarán la carrera 24 al norte, hasta la calle 38 sur al occidente, para continuar por la carrera 30 al norte hasta la calle 26 y llegar a la Plaza de Toros.



El otro punto sería la calle 170, los taxistas andarían por la autopista norte, la carrera 30, calle 26 y terminan en la plaza de Toros.



La otra concentración es la que sale de Suba y va por la avenida Ciudad de Cali con Suba, sigue por la avenida Suba, carrera 30, y calle 26 hacia la plaza de Toros.



La Secretaría de Movilidad anunció que monitoreará la jornada de paro anunciada por algunos taxistas para este miércoles.



Sin embargo, fueron enfáticos en decir que no se autorizaron caravanas y estas marchas solo podrán realizarse de manera pacífica y sin vehículos, ya que quienes obstaculicen el tráfico con taxis o generen disturbios serán objeto de sanciones. Las multas para los conductores que no acaten las medidas podrían ser de hasta 500.000 pesos, más la inmovilización del vehículo.



MINUTO A MINUTO



9:20 a.m. Taxistas pincharon las llantas de una patrulla de la Policía en el Barrio Santander, en el sur de la ciudad.



9:15 a.m. La Administración Distrital informa que un grupo de aproximadamente 200 personas se desplazan sobre la Calle 13 con Carrera 50, sentido occidente - oriente. Se recomienda tomar la Av. Américas hacia el oriente.



8:49 a.m. Autoridades reportan normalidad en la movilización. TransMilenio informa que se reactiva la operación en el Portal Suba.



8:09 a.m. TransMilenio reporta afectaciones en algunas rutas del Sitp. De acuerdo con la empresa de transporte, se ha dejado de atender en el Portal Suba y se cancelaron los servicios de alimentación.



8:01 a.m. A esta hora se presentan complicaciones en la movilidad en la Autopista Norte, Suba y Tunal, los sectores más afectados por la movilización.



7:56 a.m. Un gran número de manifestantes de moviliza a esta hora por la avenida Las Américas con carrera 68. La marcha se dirige hacia el centro de la capital.



7:30 a.m. Reportan ataques de los manifestantes a vehículos de los taxistas que no se han unido a la protesta. Algunos han sido pinchados y pintados.