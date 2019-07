Así es la regulación que alistan para taxis de lujo

La implementación de plataformas tecnológicas para pedir el servicio de taxis se alista para tener un nuevo ‘round’ a nivel nacional.



En este frente se encuentra trabajando el Ministerio de Transporte, que, tras varias décadas, haría que Colombia estrene reglas de juego en la operación de cerca de medio millón de taxis que recorren las calles del país. Para esto, la cartera está afinando detalles de un decreto, previsto para oficializarse en este mes, con el cual le daría vía libre a la reglamentación de los taxis de lujo e inteligentes, es decir, aquellos que se solicitan a través de plataformas tecnológicas.



Este miércoles, en entrevista con W Radio, Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad de Bogotá, confirmó que el Distrito está pendiente de que el Mintransporte le dé rienda suelta a esta normativa, ya que todo su programa se basó en una norma también expedida el año pasado por esa cartera, pero que fue tumbada por el Consejo de Estado.



ÚLTIMOS DETALLES



“Seguimos con el programa, aunque debemos recordar que este se suspendió (...). El Ministerio sacó un borrador de decreto y estamos esperando que lo expida de manera definitiva, para terminar de implementar el servicio. Hoy hay cerca de 5.000 taxis en donde se tiene esta operación y ha sido muy positiva”, agregó el funcionario distrital.



Este diario conoció detalles del borrador de decreto que alista el Gobierno para regular los servicios básicos y de lujo de los taxis, el cual incluye, además, cambios normativos en temas como nuevos requerimientos y especificaciones para los vehículos, requisitos a cumplir si operan con tecnologías y entrega de incentivos al uso de carros amigables con el medioambiente.



El nuevo plan del Gobierno es “definir una única habilitación en la modalidad para ambos niveles de servicios”, de tal modo que las empresas y los propietarios decidan en cuál de los dos niveles prestará servicio cada vehículo.



Asimismo, la normativa permitiría que las plataformas que se quieran habilitar para conectar a los taxis con los usuarios, no tengan que estar directamente vinculadas con una empresa de transporte ya constituida.



Este cambio lo incluyó el Gobierno, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio emitiera un concepto en el cual detalló que estas plataformas “podrían resolver los problemas o fallas en el mercado de transporte individual y no deberían, como lo propuso el regulador, estar limitadas a prestar servicios de intermediación directamente a los usuarios”



Además, la entidad señaló que estas apps permitirían ajustar el mercado nacional, pero el Gobierno debía asegurar que este no quedara reservado a las empresas y la oferta fuera la más amplia y competitiva.



NOVEDADES DE LUJO



En cualquier caso, la norma que alista el Gobierno traería especificaciones puntuales para el servicio de taxis de lujo, como, por ejemplo, que solo pueden solicitarse a través de las plataformas tecnológicas, y no tomarse en la vía pública, sin antes haberlo hecho por una aplicación.



Además, el pago del servicio podrá hacerse por medios electrónicos, aunque no lo limita a esto, y le permite hacerlo igualmente con efectivo. Para pertenecer a este grupo, los vehículos tendrán que ser de tipo sedan, campero de cuatro puertas y/o camioneta cerrada, además de cumplir con 12 requerimientos adicionales.



Entre estos se encuentran contar con frenos ABS y BAS, sistema de control de estabilidad, asistencia de arranque en pendiente, mínimo seis airbags, aire acondicionado y elementos para interactuar en tiempo real con la plataforma tecnológica, entre otros.



En cuanto a las tarifas, se habilitaría que este nivel de servicio tenga una ‘tarifa mínima’ que resultará de sumar la ‘tarifa básica’ del taxi clásico con un valor extra asociado a factores por calidad, comodidad, seguridad y operación. Además, permitiría que en los precios se incluyan cargos dinámicos relacionados con tiempos de espera, congestión, demanda, los cuales “deberán también estar debidamente justificados técnica y económicamente”.



Y así como los vehículos de lujo deben cumplir con unos mínimos, en la reglamentación se le daría vía libre, además, al Mintransporte para que reglamente los requisitos técnicos y estándares de servicio que tendrán que cumplir los taxis del nivel básico.



En tanto que se les da un mandato a los alcaldes, para que en sus políticas propendan por impulsar el uso de carros amigables con el medioambiente, aunque esto se lograría a mediano y largo plazo.