Así está la movilidad en las principales vías del país

En todo el país se ha registrado el tránsito de 3.516.077 vehículos, de los cuales, 1.054.273 automóviles han circulado por en Cundinamarca, lo que significa una reducción del 8% respecto a la temporada del año pasado.

En Bogotá, han ingresado y salido 636.047 vehículos. Mientras que de las terminales de transporte terrestre se ha movilizado 13.575 vehículos de servicio público, con más de 216.507 pasajersos.



Referente a la accidentalidad se registra una reducción del 21%, en mortalidad del 7%, y en lesionados del 20%, comparado con el año anterior.



En el temas de prevención y control en las vías nacionales ha sido necesario sancionar a 4.903 conductores por infringir las normas de tránsito, de los cuales 734 fueron por no portar la licencia de conducción, 480 por revisión técnico-mecánica, conducir una motocicleta sin observar las normas 498, por seguro obligatorio 225, adelantar en zona prohibida 252 y 131 comparendos por transporte informal.



En materia de control a la embriaguez se realizaron más de 4.488 pruebas de embriaguez, arrojando positivas 117 a nivel nacional, la principales ciudad con mayor control han sido Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga.



RESTRICCIÓN DE CARGA



*MARTES 31 DICIEMBRE 2019



7 AM - 6 PM



MIÉRCOLES 1 ENERO 2020



7 AM - 6 PM



JUEVES 2 DE ENERO 2020