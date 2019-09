Así están gastando los colombianos en turismo interno

Archivo particular

Los colombianos no solo están viajando hacia el exterior, sino que empiezan a aprovechar sus recursos para recorrer el país.



Si se divide el total de la población del país entre el gasto que hicieron los colombianos en turismo en el segundo trimestre del 2019, el ejercicio refleja que la cifra fue de 79.352 pesos, según las cuentas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



No obstante, en esta cuenta hay que contemplar el hecho que está detrás de las estadísticas: la comparación se hace entre los que gastan mucho en este tipo de bienestar y los que no pueden gastar nada en actividades de esparcimiento.

De acuerdo con las cifras del Ministerio, el gasto por habitante en el segundo trimestre de este año, en turismo interno, implica un crecimiento de 9,4 %.



En la rama económica del turismo se destaca que los viajes por negocios o motivos profesionales están en aumento, lo que va de la mano con la modernización de la infraestructura en materia de centros de convenciones en nuevos hoteles.



El informe del Ministerio muestra también que, en el segundo trimestre el 63,0 % de las personas que realizaron turismo interno se alojaron en vivienda de familiares o amigos, seguido por 24,0 % en hotel/aparta-hotel. Este es un cambio significativo que muestra el auge que están teniendo las aplicaciones que promueven el hospedaje como un negocio que puede generar ingresos adicionales a las familias.



BUENA PARTE DEL GASTO ES EN COMIDA



De acuerdo con el análisis del Ministerio, alimentos y bebidas es uno de los gastos fuertes ($ 20.306 diarios por persona), seguido por el gasto en alojamiento con $ 14.796 y transporte terrestre (hacia y desde el destino) con $ 14.779.



Con respecto a los motivos de viaje, los colombianos salen a visitar a parientes o amigos (45,1 %) y a darse un espacio para la recreación (43,3 %), principalmente.



Otro dato interesante es que el promedio de noches que permanecen las personas que hacen turismo por Colombia es de 4. Si se quedan en vivienda familiar la cifra aumenta ligeramente (a 4,3 %) y disminuye a 3,2 % si el alojamiento es un hotel.



En cuanto al transporte que utilizan, la mayor parte viaja por vías terrestres en carro particular (45,1 %), mientras que el 38,4 % utiliza el transporte terrestre público. El 13,4 % restante se traslada en avión.



