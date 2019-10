Así reacciona el país tras la caída de la Ley de Financiamiento

Como un baldado de agua fría cayó este miércoles la noticia del hundimiento de la Ley de Financiamiento del Gobierno Duque, decisión tomada por la Corte Constitucional.



Si bien, era una de las probabilidades, su efecto hará que se replanteé los planes del Gobierno, sin que se pierda la estabilidad de las cuentas fiscales del país.



Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la decisión de la Corte resulta infortunada, pero señaló que revisará la sentencia para analizar qué hay que corregir.



"Estamos seguros de que le vamos a devolver la sostenibilidad fiscal al país porque esta decisión es un serio golpe a la credibilidad de la política económica. Vamos a tener que leer esa sentencia con cuidado, con respeto y con voluntad de arreglar los posibles problemas", señaló el ministro Carrasquilla, en su intervención en las discusiones del presupuesto, tras enterarse de la noticia.



Por su parte el senador Álvaro Uribe pidió tranquilidad a contribuyentes e inversionistas.

Tranquilidad a contribuyentes e inversionistas. pic.twitter.com/ItLvG1lCSg — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 16, 2019

OTRAS REACCIONES



Uno de los primeros en reaccionar a la decisión fue Bruce Mac Master, presidente de la Andi, que a través de Twitter señaló:

Ante decisión de la corte constitucional de declarar inexequible la Ley de Financiamiento hacemos un llamado al Congreso y Gobierno a tramitar en forma expedita las normas que permitan reemplazar las que perderían vigencia buscando estabilidad jurídica efectiva para la inversión — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) October 16, 2019

Para Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la universidad Javeriana, "con la caída de la Ley de Financiamiento, el Congreso ahora tiene que decidir - sin la distracción del IVA a la canasta familiar ni del “hueco fiscal” - si hacer un recorte billonario de impuestos a las empresas o no".

Con la caída de la #LeyDeFinanciamiento, el Congreso ahora tiene que decidir - sin la distracción del IVA a la canasta familiar ni del “hueco fiscal” - si hacer un recorte billonario de impuestos a las empresas o no. — Luis Carlos Reyes (@luiscrh) October 16, 2019

Por su parte, Juan Fernando Cristo, dijo que la Corte no tenía otra opción distinta a tumbar la norma debido a los vicios de forma que presentaba.



"Desde que se aprobó en forma olímpica e irregular la reforma tributaria lo advertimos. La Corte no tenía opción ante un vicio de trámite gigante. Que ahora no culpen a los magistrados de la ineficacia del gobierno", escribió Cristo en sus redes sociales.

Desde que se aprobó en forma olímpica e irregular la reforma tributaria lo advertimos. La Corte no tenía opción ante un vicio de trámite gigante. Que ahora no culpen a los magistrados de la ineficacia del gobierno. — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 16, 2019

Por su parte, la Corte Constitucional dio a conocer el documento en el que expone su decisión, a través de su cuenta oficial de Twitter.