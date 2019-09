Así sería el sueldo de un profesional el próximo año 

¿Cómo se mueven el mercado laboral y los sueldos en la era de la transformación digital? ¿Cuál es la tendencia y los desafíos para la contratación del talento humano que demanda la cuarta revolución industrial?



Estas inquietudes las resuelve la Guía Salarial de Colombia 2019-2020, elaborada por la firma DNA a través de su plataforma Show me the money, que tiene como propósito revolucionar la forma en que profesionales y empresas se relacionan en temas de salarios y beneficios.



Lucas Canevaro, CEO del Grupo DNA asegura que el objetivo de esta plataforma es entregar información salarial precisa, actualizada y en tiempo real, para que las empresas y sus áreas de recursos humanos contraten el personal que requieren, en condiciones que les permitan definir una escala de ingresos y beneficios acorde con el mercado, y garantizar resultados, sostenibilidad y transformación empresarial constante. La plataforma muestra cómo son los salarios en más de 10.000 compañías.



La Guía Salarial 2019-2020 fue construida con información obtenida a través de un millón de entrevistas realizadas a firmas de cazatalentos de Argentina, Chile, Brasil, Perú, México y Colombia, de donde se obtuvieron 15,5 millones de datos salariales.



A los encuestados se les preguntó sobre el sector para el cual trabaja, el tamaño de la empresa, el tiempo que lleva en el cargo y el nivel académico y de inglés, con el fin de establecer los elementos diferenciadores a la hora de asignar el sueldo y las compensaciones.



Las empresas y los ejecutivos pueden tomar decisiones sobre la estrategia de compensación y retención de talentos, revisando datos de sueldos ofrecidos por el mercado, planes de carrera, y benchmark de las principales empresas del sector.



De la misma manera, los interesados tienen a su disposición, en esta plataforma, información sobre rangos salariales, esquemas de compensación, proyección del sueldo, posibilidades de ascenso y comparación con las asignaciones mensuales en las mejores empresas del mundo.



EN QUÉ ESTÁ COLOMBIA



El mercado de salarios en el país se ha mantenido estable y los incrementos permanecen atados a la inflación local. El crecimiento de la economía y sus perspectivas han sido tradicionalmente son un referente en este tema.



La Guía Salarial de DNA llama la atención sobre el cambio requerido en las exigencias de los perfiles de los profesionales que van a trabajar en la transformación digital y que incluye un relevo en la cultura de las empresas y de su personal. “No hay sector ni organización ajena a la transformación digital”, señala el informe sobre la Guía Salarial 291-2020. Agrega que la era digital no es un tema de tecnología, sino un nuevo modelo económico, de empresa, de formas de trabajar, de profesionales y de equipos de recursos humanos.



La transformación implica que las empresas tengan equipos ejecutores, liderados por los CEO con perfiles no tradicionales, afirmó, José Antonio Gatica, gerente de Show me the money.



LOS CAMBIOS INTERNOS



La transformación genera cambios radicales en la forma de trabajar. De acuerdo con lo planteado por DNA y la Guía Salarial, atrás tendrán que quedar las jornadas de laborales de ocho horas. Es más, el perfil del trabajador de una empresa 4.0 está marcado por el valor añadido que esta persona entrega a la compañía, siendo para ellas cada vez menos importante las horas que el empleado pasa en la oficina al frente del computador. “La flexibilidad, la movilidad y la omnicanalidad son mucho más rentables para las empresas”.



El cambio trae consigo variaciones en los mecanismos de compensación y de incentivar a los colaboradores. Además de los tradicionales planes de salud, de alimentación y transporte, hoy se requieren motivantes como crédito para la compra de equipos tecnológicos, gimnasio, trabajo remoto, horario flexible y beneficios ajustados a las necesidades del colaborador.



Algunos de los resultados de la Guía Salarial 2019-2020, son los siguientes:



MARKETING



La tendencia de las empresas en este tema es ordenar el negocio aspirando a modelos más horizontales, como por ejemplo startups de tecnología y servicios, donde la asignación de roles, toma de decisiones, estilo de comunicación, trabajo en equipo y la resolución de problemas son los conceptos que orientan la cultura organizacional, requiere que los nuevos perfiles comerciales cuenten con mayor resiliencia y un perfil de fácil adaptación.



Cargos más requeridos: gerentes comerciales regionales, gerentes de marketing y directores de Comunicación



Habilidades valoradas: conocimiento integral del negocio y de herramientas tecnológicas, ERP y/o CRM, reportes matriciales y comunicación multinivel.



RECURSOS HUMANOS



En línea con el mercado, las empresas buscan orientar al área de recursos humanos hacia una gestión multidisciplinaria y estratégica de la compañía, pero sobre todo, a que sean los facilitadores “vendedores internos” de las iniciativas relacionadas a los cambios y transformaciones, culturales y principalmente digitales, requeridos dentro de la organización.



Posiciones requeridas: HRBP, gerente de atracción y gerente de compensación.



Habilidades valoradas: Habilidades para relacionarse con la organización, inglés avanzado, conocimiento en legislación laboral, experiencia en herramientas de transformación digital.



FINANZAS



El perfil financiero está tomando cada vez más relevancia dentro de la organización, al convertirse en un profesional integral que aporta a todas las áreas del negocio.



La tendencia en las áreas Administrativas y Financieras está encaminada hacia la multidisciplinariedad. Allí, es importante contar con un perfil de profesionales que logren ver en conjunto la estrategia del negocio y de su contexto local, permitiéndoles reaccionar ante los constantes cambios que el mercado y el escenario económico presenta.



Posiciones requeridas: gerente administrativo y financiero, controller, gerente de planeación financiera y contador bilingüe.



Habilidades valoradas: inglés avanzado, experiencia estratégica y operativa y liderazgo de equipos multidisciplinarios.



NIVEL CEO



En el mundo, los directores ejecutivos (CEO) están inmersos en la búsqueda de la innovación y la transformación digital como fuente principal en la estrategia de crecimiento para sus compañías, independientemente del país, el sector o el tamaño de sus organizaciones.



Habilidades valoradas: flexibilidad al cambio, capacidad para tomar riesgos, innovación y creatividad, resolución de conflictos y resiliencia.



CADENA DE ABASTECIMIENTO



El área de la cadena de abastecimiento es cada vez más relevante y trascendental para el buen funcionamiento de las organizaciones. Es evidente que los directivos son conscientes de que esta área pasó de ser un apoyo a ser una parte esencial de la compañía para llevar a cabo, y cumplir, la estrategia, las metas de rentabilidad y la misión de las organizaciones. Un claro ejemplo de esta tendencia, son los compradores, perfiles que se han convertido en un activo crucial para las empresas gracias a su capacidad de realizar adquisiciones de proveedores correctas, pensando siempre en una negociación óptima que logre el mayor porcentaje de ahorro para las organizaciones.



Posiciones requeridas: Gerentes de supply chain, gerentes de planeación de la demanda, gerentes/directores de compras, directores de logística y gerentes comerciales.



Habilidades valoradas: adaptación al cambio, pensamiento lógico y numérico, innovación y liderazgo.



TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN



El área de tecnología ha venido tomando cada vez más importancia dentro de las organizaciones pues ha dejado de ser proveedor pasivo de un servicio, para volverse el tomador de decisiones como business partner.



La nueva estructura dentro del modelo de tecnología ha implicado ciertos cambios en el desarrollo del área, donde cargos relacionados con análisis de información, big data y business intelligence han con mayor relevancia.



Estos se han convertido en un aliado apreciable para áreas comerciales y de mercadeo, pues su trabajo es un insumo estratégico para cumplir con los objetivos de la organización.



Perfiles relacionados con estadística y seguridad de la información son los más demandados dentro de las áreas de tecnología.



Posiciones requeridas: desarrolladores Front y Back, gerente de infraestructura y director de tecnología.



Habilidades valoradas: Se requieren personas con liderazgo de personas, experiencia implementando ERP y experiencia en Cyberseguridad.



