Las medidas de aislamiento podrían volverse más duras

El primer día de aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena) no lo pareció por la gran cantidad de personas que se vieron recorriendo las calles y avenidas de las principales ciudades del país.



Y es que, como lo resaltó en la jornada de ayer la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para ese ciudadano de a pie que día a día sale a buscar el sustento para llevar a su casa, salir a la calle no es un asunto de falta de conciencia, sino de simple supervivencia. “La gente está teniendo que escoger entre el hambre y el coronavirus”, subrayó.



Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, afirmó en una cadena radial que si bien el Decreto 457 restringe la movilidad de las personas, salvo con las 34 excepciones, hay algunos ciudadanos en las calles realizando labores cotidianas que no son cobijadas en la medida.



El primer mandatario recalcó ante la situación que si no se respeta el aislamiento preventivo obligatorio, no le quedará más alternativa que “endurecer las restricciones”.

“Estamos analizando el comportamiento de los ciudadanos en la cuarentena, y si establecemos que no se están logrando los objetivos tendremos que tomar medidas más drásticas”, dijo el presidente Duque.



BENEFICIOS AL EMPLEO



Como parte del paquete de anuncios del Gobierno Nacional, en materia de empleo el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, resaltó que su cartera no ha aprobado despidos colectivos o la suspensión de contratos. Incluso, fue más allá y destacó que “los contratistas del Estado no serán desvinculados, por el contrario, se deben buscar alternativas como el teletrabajo”.



El funcionario explicó además que en el caso de la cancelación del contrato, como consecuencia de la crisis, se activará la media de protección al cesante lo que les da pie a las cajas de compensación para cubrir hasta con dos salarios mínimos, así como con los parafiscales.



Por su parte, Fiduagraria (filial del Banco Agrario), como otra media de contingencia ante la crisis del coronavirus anunció los requisitos para la entrega de los recursos del programa Colombia Mayor a cerca de 1,7 millones de colombianos de la tercera edad.



Así, el Ejecutivo busca entregar $240.000 a cada uno de los beneficiarios en los próximos tres meses. La primera nómina por $80.000 se empezó a desembolsar en la jornada anterior. Y el próximo 6 de abril se entregarán $160.000 correspondientes a los aportes de ese mes y mayo.



Los requisitos son: cédula original del beneficiario, una fotocopia de su cédula así como la original; copia de quien reclama y carta de autorización del beneficiario con la firma de este. En caso de que no pueda firmar, el destinatario tendrá la posibilidad de estampar su huella dactilar.



De igual manera, Colpensiones entregará las mensadas pensionales directamente en el domicilio, para evitar que las personas mayores de 70 años acudan a los bancos.

Funcionarios de la citada entidad armarán la base de datos para actualizar la información de residencia de los beneficiarios para proceder a la entrega de la mesada pensional.



Otro de los anuncios que busca aliviar el tema laboral tiene que ver con la suspensión del pago de parafiscales durante el tiempo de la crisis para sectores que suspenden actividades como el de las aerolíneas, hoteles y restaurantes.



En el mismo sentido, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que a los colombianos de estratos 1 y 2 -donde hay más del 60% de los suscriptores tanto de agua como energía- que no pueda pagar su recibo durante el próximo mes, se les va a diferir de manera automática ese pago durante 36 meses.



“La penalidad será cero, la tasa de interés será cero. Por ejemplo, un colombiano de estrato 1 que paga en promedio $23.000 de agua, si no los puede pagar por la coyuntura, se le va diferir de manera automática a tres años. El incremento en la factura que tendrá que asumir después será cerca de $600 mensuales y esto no trae reporte ni penalización, medida concertada con los aceleradores”, explico el funcionario.



EL DISTRITO SE SUMA



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también se sumó a la cadena de beneficios al anunciar un desembolso de $423.000 para que 350.000 familias pobres de la capital puedan pasar la cuarentena.



La medida hace parte de la campaña #BogotáSolidariaenCasa para ayudar a 500.000 familias que viven en la pobreza monetaria y en condición de vulnerabilidad y que no tienen cómo pasar los 19 días de aislamiento obligatorio.



La alcaldesa explicó que la cifra salió después de hacer las cuentas para alimentación, salud, el 75% del pago de la vivienda por los días de la cuarentena y el 30% que corresponde a servicios públicos.