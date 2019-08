Aumentan robos a vehículos de carga en las zonas urbanas

Entre abril y junio de este año aumentaron los casos de piratería terrestre en el país, principalmente en los sectores urbanos, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional.



En el segundo trimestre del año se reportaron 97 robos a vehículos de carga, que si bien fue solo uno más que en el mismo periodo del 2018, hubo una variación significativa entre los sucesos que tuvieron lugar en las áreas rurales y los de las ciudades.



En concreto, los hurtos de mercancía que estaba siendo transportada en las zonas urbanas aumentaron 41% entre abril y junio de 2019, al compararlo con igual lapso del año pasado.



Según la Federación Colombiana del Transporte y su logística (Colfecar), esto se puede explicar principalmente “por el tipo de bien que es hurtado. Para el 2019, los más robados fueron los licores, electrodomésticos y víveres, en ese orden, que a su vez son los más demandados en las zonas urbanas. Mientras que en el 2018 los mas hurtados fueron los víveres, la categoría de ‘otros’, los electrodomésticos y el dinero, en ese orden. Ademas, en 2019 se presentaron robos de bienes como obras de arte, documentos, tabaco y vehículos, que, por lo general, son objetos que se concentran en las zonas urbanas y que no se habían presentado en el 2018”.



LAS PÉRDIDAS



Según las cifras de las autoridades, en el segundo trimestre de este año, los artículos robados que más sumaron perdidas fueron el licor, por $1.455 millones (100.000% más que el año pasado), los electrodomésticos, por $877 millones (27% más) y los víveres, por $679 millones (36% menos).



Por su parte, los bienes que reportaron menores cuantías en los robos, comparando los mismos meses del año pasado con este, fueron el dinero, las prendas, las autopartes, los muebles y los repuestos.



De hecho, entre abril y junio del 2018 se reportaron robos de dinero en los vehículos que lo transportaban, por más de $1.000 millones, y en ese periodo de este año, la suma ascendió a $283 millones.



De esta manera, al hacer un avalúo de las pérdidas, este año se redujeron en 25%, pasando de $6.204 millones en ese periodo del 2018 a $4.595 millones en 2019.



Sin embargo, la Policía señala que se lograron recuperar $1.183 millones de esa mercancía, principalmente en electrodomésticos, vehículos y otros elementos.

No obstante, la cifra recuperada fue inferior a la que lograron en el mismo periodo del 2018, que fue de $2.862 millones.



Es decir que mientras el año pasado lograron regresar a sus dueños el 46% de los elementos hurtados, este año lo pudieron hacer con el 25% de la mercancía involucrada en los robos.



Según datos de Colfecar, en el primer trimestre del año, las pérdidas por hurtos sumaron $5.128 millones, con lo cual –en lo corrido del 2019– la suma llegó a los de $9.724 millones.



En todo el 2018, destaca la agremiación, se registraron 364 casos de piratería terrestre, 17,8% menos que en el 2017, cuando se reportaron 443 hurtos.



No obstante, el año pasado, las pérdidas por hurtos a camiones de carga fueron de $29.771 millones, siendo Bogotá (17,8%), Valle (11,7%) y Cundinamarca (10,4%) las zonas más afectadas. Estas regiones sumaron el 40% de los casos en todo el año pasado.



LAS CIUDADES



Los municipios donde más se registraron hurtos a vehículos de carga entre abril y junio de este año fueron Bogotá, con diez casos –cuatro menos que en ese periodo del 2018–, Saravena (Arauca), con seis casos –el año pasado no se reportaron– y Fortul, que está ubicado junto a Saravena, con seis atracos, cinco más que en los mismos meses del año pasado.



Así mismo, al revisar los datos departamentales, la región más impactada por la piratería terrestre en este trimestre fue precisamente Arauca, con 14 hurtos, es decir, 10 más que en esos meses del 2018.



Seguido por Cundinamarca (sin contar a Bogotá), con 11 robos, misma cifra que en el 2018; y Antioquia, donde se reportaron nueve casos, mientras que en ese periodo del año pasado fueron seis.



Frente a esto, el capítulo de seguridad de Colfecar señaló que han propuesto la implementación de un botón de pánico que permita al conductor reportar en tiempo real cualquier situación de inseguridad a las autoridades. “Ese es un plan que tiene diseñada la Policía y esperamos que se materialice pronto”, dijeron. Y explicaron que cuando suceden estos casos, los transportadores deben responder, a los dueños de la carga, por las pérdidas.



ADRIANA CAROLINA LEAL ACOSTA

adrlea@portafolio.co