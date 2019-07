Avanza recolección de datos para revisar a beneficiarios del Sisbén

Desde marzo, las ciudades capitales iniciaron el proceso de recolección de datos, o barrido, del Sisbén IV, que permitirá actualizar la información de la población para acceder a los programas sociales que brinda el Estado a los sectores más vulnerables del país.



De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), esta última etapa incluye a 609 municipios, entre ellos, a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Tunja, capitales en las que se espera la aplicación de ocho millones de encuestas.



El nuevo Sisbén, que entrará en vigencia en 2020, contará con mejoras tecnológicas, metodológicas y operativas, que ofrecerán información de mayor calidad para dirigir el gasto social y constituirse en un insumo para el diseño de política pública.



A través de preguntas sobre temas de vivienda, niñez, salud, educación e ingresos, los programas sociales contarán con información actualizada para definir sus beneficiarios.



MEDELLÍN Y ANTIOQUIA



Para Medellín se tienen proyectadas como meta 490.000 encuestas. De estas, 99,7% en la zona urbana y el resto en la zona rural. Las encuestas proyectadas para Medellín representan el 37% de toda Antioquia.



Por su parte, la capital antioqueña y el Área Metropolitana presentaron un ligero incremento en la pobreza monetaria de 0,5 puntos. Pasó de 13,4% en 2017 a 13,9% en 2018. En pobreza extrema se evidenció un aumento de 2,4% a 2,7% en el mismo periodo.



Entre tanto, en todo el departamento, las encuestas proyectadas representan el 14,5% de todo el país y el 66,5% de la región Eje Cafetero, para un total de 1,3 millones de encuestas. De este total, 957.000 corresponden a la zona urbana y 346.000 al área rural.



Entre 2017 y 2018, 65 municipios adelantaron el barrido de actualización del Sisbén.



En la primera semana de julio, 13 municipios ya habían iniciado el barrido, los demás, incluidos Bello, Apartadó, Itagüí y Turbo, lo tienen programado para las próximas semanas.



Municipios como Guarne, Segovia, Zaragoza, Nechí y San Pedro han realizado más del 70% de sus encuestas proyectadas. Otros, como Concepción, Maceo, La Pintada, San Francisco, Giraldo y Angostura ya cumplieron con el 100% o más de la meta de encuestas programadas.



RECOMENDACIONES



Según el DNP, el encuestador Sisbén portará un chaleco con el logotipo del Sisbén y su respectiva identificación. También le indicará al representante del hogar cuáles son los números telefónicos a los que puede llamar en caso de tener dudas.



Además, la encuesta es gratis y para su aplicación los ciudadanos no se necesitan realizar trámites. “Los hogares que sean encuestados no deben esconder sus electrodomésticos. Tenerlos no influye en el puntaje que tendrá el hogar”, añadió Planeación.



Y agregó que “para responder la encuesta debe estar presente una persona del hogar (mayor de edad) que conozca las características de la vivienda, los lazos familiares, las condiciones de salud, educación, trabajo e ingresos de los integrantes del hogar, además de contar con los documentos de identificación de todos estos.

CONSEJOS DEL GOBIERNO



- Los extranjeros que tengan el permiso especial de permanencia pueden registrarse en el Sisbén.



- Es indispensable mostrar otro documento de identificación como el pasaporte o el DNI.



- Es indispensable que los ciudadanos le brinden al encuestador los datos de contacto del hogar, como teléfonos o correo electrónico.



- Las víctimas de la violencia y los miembros de grupos étnicos, no pierden beneficios al responder la nueva encuesta del Sisbén.