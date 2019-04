Avanzan las marchas del paro nacional en el país

Siga el minuto a minuto de las marchas en las principales ciudades del país. A las 9:00 arrancaron las concentraciones convocadas por Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), así como otros sindicatos y sectores campesinos y estudiantiles para protestar contra el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo y varios acuerdos incumplidos por parte del Gobierno.



En Medellín las marchas comenzaron a las 9 de la mañana y salieron desde el Parque de los deseos hasta La Alpujarra. Por su parte, en Cali las movilizaciones arrancaron una hora antes (8:00 a.m.) e irán desde la Glorieta de Sameco hasta el CAM.



En Cartagena, las manifestaciones arrancan a las 3 de la tarde desde la Plazoleta India Catalina hasta la Plaza de la Aduana. Para el caso de Bucaramanga, los manifestantes avanzarán desde el Parque San Pio y terminarán en el Parque García Roviva.



En Tunja la programación inició a las 8:30 a.m. en la UPTC hasta la Glorieta Norte. El punto de encuentro será la Plaza de Bolívar.



En Valledupar el punto de salida fue la sede administrativa del Sena y el encuentro en la Plaza Alfonso López. Las marchas comenzaron a las 8 a.m.



A esa misma hora, en el Huila, arrancaron las movilizaciones desde el parque del Amor y la Amistad. En Florencia (Caquetá) la concentración avanza desde el Colegio Normal Superior y pasará por la Gobernación antes de llegar a la alcaldía de la ciudad.



En Nariño las movilizaciones avanzan en Pasto y en Ipiales. En el Atlántico la marcha saldrá del colegio Inem calle 30 hasta la rotonda del barrio Simón Bolívar.



Para el caso del Cauca, las marchas arrancaron desde las 8 a.m. y la concentración será desde la iglesia Santo Domingo hasta llegar a la plaza principal de Popayán.



En Quindío habrá dos puntos de encuentro: la Plaza de Bolívar en Armenia y en la Universidad del Quindío.



Aquí el minuto a minuto:



12:18 p.m. BARRANQUILLA



En la capital del Atlántico se reporta normalidad en las movilizaciones. Lo que sí se han elevado son los gritos de los miembros de esta movilización en reclamo al Gobierno Nacional.



El acompañamiento de las autoridades continúa fuerte "con el objetivo de garantizar el derecho a las marchas y evitar que actos de desorden público se presenten", señaló la Policía en esa ciudad.



11:59 a.m. BOGOTÁ



Se completan 90 minutos de disturbios en la sede tecnológica de la Universidad Distrital, ubicada en Ciudad Bolívar. Las autoridades detienen el tráfico en las avenidas Villavicencio y Gaitán Cortés.

11:59 a.m. BOGOTÁ

Se completan 90 minutos de disturbios en la sede tecnológica de la Universidad Distrital, ubicada en Ciudad Bolívar. Las autoridades detienen el tráfico en las avenidas Villavicencio y Gaitán Cortés.

11:48 a.m. CENTRO BOGOTÁ



A esta hora, la cabeza de la movilización que avanza por la carrera Séptima llega hasta la calle 19, por lo que se registra el cierre del Eje Ambiental. TransMilenio hace retorno por el sector de la Mariposa de San Victorino.



11:06 a.m. BOGOTÁ



Cuatro estaciones de TransMilenio son cerradas temporalmente por el paso de manifestantes. Estas son: Ciudad Universitaria, Corferias, Centro Memoria y Concejo de Bogotá.

Paso de los estudiantes por la calle 26 en Bogotá. Cesar Melgarejo/CEET

11:05 a.m. BUCARAMANGA



En la capital de Santander se presentan retrasos y afectaciones en varias de las rutas del sistema integrado de transporte masivo, Metro Línea.

"¡Abajo el Plan Nacional de Desarrollo de @IvanDuque!", esas son las arengas que gritan los manifestantes en la ciudad de Bucaramanga.



Aquí pueden ver cómo avanza la movilización en las principales ciudades del país ► https://t.co/3eZYpvWhlS pic.twitter.com/QLdmOvxo5U — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 25 de abril de 2019

10:58 a.m. BOGOTÁ



A esta hora en la Av. Villavicencio se presentan disturbios. Manifestantes atacan a la Policía y al Esmad. Hay problemas de movilidad.



10:55 a.m. CALI



A esta hora se presentan desvíos en las rutas del sistema de transporte masivo MIO en Cali. El recorrido autorizado para la marcha inicia en la Av. 3N con cll. 70 y continúa por la Avenida Las Américas.



10:53 a.m. BARRANQUILLA



La vía que comunica al aeropuerto de la ciudad se encuentra paralizada debido a las manifestaciones de las centrales obreras.



10:51 a.m. PEREIRA



Alrededor de 4.000 personas bloquean a esta hora las vías que conectan a Risaralda con los departamentos del Quindío, Caldas y Valle del Cauca. En Pereira son tres los puntos de concentración.



10:48 a.m. BOGOTÁ



En el sur de la capital, los estudiantes se concentran en la Avenida Villavicencio. Se presentan disturbios. No se ha visto afectada la movilidad en el sector.



10:39 a.m. CALI



A esta hora avanzan por el Puente de Sameco las diferentes marchas convocadas por los gremios sindicales a Paro Nacional.



“Ya están activadas todas las unidades de tránsito y de la Policía Nacional en los puntos del corredor de la 3N, desde la 70, la avenida Las Américas, la avenida 2N y el CAM”, informó el líder del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad, William Bermúdez.



10:30 a. m. CALLE 26 BOGOTÁ



El grupo de manifestantes que se encontraba frente al Súpercade comienza el recorrido hasta el centro de la ciudad. Avanzan por el carril de carros particulares y no están afectando TransMilenio.

Desde las primeras horas de esta mañana, los estudiantes empezaron a congregarse en la universidad. Cesar Melgarejo/CEET

10:30 a. m. MEDELLÍN



En la capital antioqueña, cientos de personas ya avanzan por la carrera 52. Las autoridades informaron que habrá cierres parciales en algunas vías para permitir el paso tranquilo de los manifestantes.

En Medellín comenzaron la movilización hacia las 9 de la mañana. HERNANDO HERRERA / CEET

10:23 a.m. BOGOTÁ PLANETARIO



Varias personas se están aglomerando en el Planetario para comenzar el desplazamiento por la carrera séptima hacia la Plaza de Bolívar.



10:15 a.m. BOGOTÁ CARRERA SÉPTIMA



Los manifestantes ocupan el carril derecho, sentido sur, de la carrera séptima.



10:05 a.m. BUCARAMANGA



Docentes se reúnen en el parque San Pío de Bucaramanga, en donde comenzará la marcha que irá hasta el centro de la ciudad. La movilización tomará la carrera 33 y la calle 36.

Marcha de los maestros convocado por Fecode en Bucaramanga. Jaime Moreno/CEET

10:00 a.m. PARQUE NACIONAL BOGOTÁ



Varias personas están llegando al Parque Nacional para comenzar el desplazamiento hacia el centro de la ciudad. Allí se encuentran representantes del partido Farc.



9:45 a.m. BOGOTÁ



A esta hora manifestantes se encuentran en el CAD, ubicado en la NQS con calle 26. Se desplazan hacia el norte de la ciudad. Hasta el momento no se ha afectado la movilidad.



De igual manera, alrededor de 50 manifestantes se dirigen hacia la estación 21 Ángeles en Suba. Gestores, Policía y personal de Grupo Operativo en vía realizan acompañamiento.



9:00 a.m. CALI



En el sector de Sameco, límite entre Cali y Yumbo, se concentran profesores, estudiantes y trabajadores. Los manifestantes realizarán un recorrido de cerca de un kilómetro hacia el vecino municipio y retornarán por la avenida 3 norte, en Cali.



Luego avanzarán por la avenida Las Américas hasta llegar a la Plazoleta de San Francisco, sede de la gobernación del Valle.



A esta hora se presenta congestión vial por la 52 con carrera primera y la avenida Las Américas.



8:37 a.m. BARRANQUILLA:



Un gran grupo de personas avanza por la calle 30 con carrera 17 de Barranquilla generando dificultades en la movilidad en este corredor de la ciudad. La movilización comenzó en el Colegio Inem.