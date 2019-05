‘Bajar tasas de interés podría reactivar la economía’: Andi

La reactivación económica que requiere el país para lo que resta del año, luego de lograr un crecimiento del PIB menor al esperado, dependería en gran medida de que el Banco de la República retome la baja en las tasas de interés.

Por lo menos así lo cree Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), quien escribió en su cuenta de Twitter que “Sobre (las) tasas de interés: hemos venido pidiendo al @BancoRepublica considere bajar las tasas. En el pasado, el incremento de estas fue una de las razones para la caída del crecimiento económico. Con (una) inflación dentro de la franja, vale considerar impulso monetario al crecimiento”.



Posterior a esto, el dirigente gremial fue consultado acerca de las razones para, posiblemente, revisar los tipos de interés a la baja, cuando gran parte de los analistas del mercado prevén, al contrario, una leve alza en lo que queda del año.



RECUPERACIÓN



A propósito, Mac Master señaló: “He venido diciendo que no hay la menor duda de que una de las razones por las cuales Colombia sufrió una desaceleración desde el punto de vista económico en los años 2015, 2016 y 2017, fue por la reacción tan fuerte de la política monetaria al nivel de tasas, al llegar de casi 9,25%. Eso desaceleró la economía y era su objetivo”.



Y agregó que recuperar este mejor PIB “es algo de muy lento logro, y de hecho, tenemos una economía que está creciendo y una inflación que está controlada y todo lo anterior da la oportunidad para que la política monetaria, de alguna forma, nos devuelva lo que nos quitó, en términos de actividad económica”.



Según el dirigente de los empresarios, sería posible que el país crezca por encima del 3%, si el banco central baja las tasas: “Eso dice la economía; cuando los bancos bajan tasas, la economía crece (...). Existe la posibilidad de, por vía de la política monetaria, generar mayor actividad y mayor demanda. El Banrepública baja de a cuartos de puntos tradicionalmente, y yo diría que una reducción de 0,25 puntos básicos generaría una señal interesante en el mercado, aunque soy consciente de que hay una razón clave a analizar y es la tasa de cambio. Si uno baja la tasa, vuelve menos atractivas las inversiones de portafolio en Colombia, entrarían menos dólares al país y por lo tanto puede subir más la tasa de cambio. Ese es el único ‘pero’ que existe en este instante, y va de la mano de la decisión que tome la Reserva Federal sobre su tasa de interés”.



Este llamado de atención tomó por sorpresa a algunos expertos y conocedores del tema. Por ejemplo, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, indicó que “en la junta directiva no se ha discutido hasta ahora una reducción de tasas de interés; yo estaría muy satisfecho si logramos mantenerlas estables por un periodo largo”.



Puntualmente, sobre lo dicho por Mac Master, el gerente del Emisor indicó que “siempre vemos todas las posibilidades tanto de subirlas, como bajarlas o dejarlas estables (las tasas de interés). El presidente de la Andi es un analista más de la economía, la junta directiva recibe toda esa información muy respetuosamente y nosotros decidimos”.



AL ALZA



A pesar de lo anterior, diferentes visiones desde los mercados dan cuenta de que, al contrario de lo deseado por el presidente de la Andi, la perspectiva es que el Emisor suba la tasa de interés entre una y dos veces en lo que resta del año, e incluso algunos analistas creen que no se tocarían en lo que resta del 2019.



Algo similar opina el grupo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, que en un reporte señaló que, si bien el déficit de cuenta corriente se sigue expandiendo fuertemente (este año podría incluso rozar el 5% del PIB), “por sí solo sería insuficiente como determinante de un cambio en la política monetaria, y solo en el caso en que existan consecuencias sobre la inflación, el Banco de la República actuaría”.



A su turno, José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó que: “Pensamos que el banco central se va a mantener con una estabilidad en tasas de política monetaria, y básicamente vemos que por un lado hay unos choques inflacionarios que se están configurando y materializando, entonces desde ese punto de vista, vemos que el espacio para tener una baja de tasas que cada vez será menor”.



Y anotó que “si bien el crecimiento fue sorpresivo y desilusionó, en el primer trimestre, al mirar los componente sectoriales hay unas noticias buenas, de tal manera que somos optimistas con lo que muestra el PIB y es una mayor inversión, en particular en maquinaria y equipo”.



En su perspectiva, la economía del país crecería al 3,2% durante el 2019, cifra que es inferior a la proyectada por el Gobierno y el Banrepública, que mantuvieron sus previsiones a pesar del menor crecimiento del PIB a marzo. El primero, mantuvo su proyección en 3,6%, y el segundo hizo lo propio en 3,5%.



INFLACIÓN



Durante la presentación del segundo informe de inflación del año, el gerente del Emisor, Juan José Echavarría, dijo que el equipo técnico prevé que el costo de vida aumente levemente durante unos meses, pero después retorne a la meta de 3%. No obstante, para este año, sus perspectivas pasaron de 3,23% a 3,28%, aunque hay otras encuestas que prevén que el IPC suba hasta el 3,34%. El directivo también dijo que al Emisor no le preocupa la disparada del dólar.