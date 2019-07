Banrepública revisó a la baja su previsión del PIB de 2019 a 3,1%

Las previsiones del PIB colombiano para 2019 se han venido desplomando de forma importante en las últimas dos semanas.



El más reciente bajonazo lo entregó el Banco de la República, que en su Informe de Inflación de junio aseguró que si bien se sigue esperando un crecimiento mayor al de 2018 este será “menor que lo previsto en el informe de marzo (3,5%)”.



Si bien no dieron una cifra exacta, presentaron un gráfico de probabilidades, en el cual la cifra más posible sea 3,1%. Sin embargo, sí dijeron que el país tendrá “una demanda interna similar a la del año pasado, unas exportaciones débiles y una demanda externa neta que restarán una vez más al PIB”.



Además, el Emisor señaló que solo hasta 2020 la economía seguirá ganando dinamismo, pero aún así también revisó a la baja la previsión de crecimiento de ese año.



“Para ese año, al igual que en 2019, la economía seguirá beneficiándose de unas condiciones financieras internas amplias. A esto se sumará el impacto positivo de la Ley de Financiamiento, la continuación de importantes proyectos de obras públicas y la reactivación de la construcción de vivienda. Gracias a ello, y a unas condiciones de financiamiento externo que se mantendrán relativamente favorables, la economía deberá presentar un mejor desempeño”, afirmó.



A pesar de lo anterior, como se dijo, el banco central revisó a la baja la estimación de expansión del PIB, teniendo en cuenta factores como el coletazo negativo de una mayor incertidumbre global, una desaceleración del consumo del Gobierno –relacionado con la llegada de nuevos mandatarios regionales–, e incluso por el recorte contemplado en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado para el próximo año.



Este informe preliminar se presentó horas antes de que el Gobierno radicara el proyecto de PGN de 2020, que si bien no contempla un recorte a nivel general, sí trae consigo un crecimiento inferior al registrado en años anteriores.



Además, a nivel detallado sí incluye menores partidas para diferentes sectores importantes en su aporte al PIB, tales como agricultura, minas y energía y tecnologías de información y las comunicaciones.



El reporte del Banco de la República se suma a los cambios en las proyecciones de la economía nacional que hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada, y unos días antes Bancolombia y el BBVA.



¿Tendencia?

La entidad multilateral rebajó una décima su proyección (de 3,5% a 3,4%), pero es el más optimista de todos: “La política monetaria acomodaticia, el gasto efectuado por los gobiernos subnacionales en un año de elecciones, la migración desde Venezuela, la ejecución de los proyectos de infraestructura 4G y el efecto positivo de las recientes reformas tributarias impulsarán la demanda interna y elevarán el crecimiento a alrededor de 3,5% en 2019 y 2020”.



En contraste, las entidades financieras locales fueron contundentes. Por ejemplo, los investigadores de Bancolombia bajaron su expectativa de crecimiento del umbral del 3%, y ahora creen que el PIB crecerá al 2,9% este año.



“Si bien este nuevo escenario incorpora el hecho de que el PIB se expandió en el primer semestre a un estimado de 2,7%, la cifra total del año supone una aceleración durante la segunda mitad hasta una tasa de 3,1%. Vemos que la demanda interna seguirá siendo el principal jalonador de la economía colombiana”, anotaron en su informe.



Por su parte, BBVA Research apuesta porque la cifra llegue al 3% en 2019. Según Juana Téllez, economista jefe, “la demanda interna será el principal soporte de esta estimación, pues el entorno externo, un poco más débil, no ayudará a que las exportaciones se comporten dinámicamente. De este modo, esperamos que la inversión crezca en 2019, en buena medida gracias al aporte de las obras civiles y la maquinaria y equipo”.



Además, prevén que el consumo privado crezca ligeramente por debajo de la cifra de 2018, tanto en 2019 como en 2020, lo cual también impactará a una menor expansión del producto interno bruto del país, durante ambos años.



En últimas, será el Gobierno el que dé las cifras reales de cuánto crecerá la economía, pero, entre tanto, el Ejecutivo no ‘abandona el barco’ y se mantiene firme en que el PIB crecerá al 3,6% en 2019.



Inflación, bajo control

Según el informe preliminar del Banco de la República, el panorama de la inflación está despejado para este año, aunque habría varios factores que la presionarían al alza. “La inflación total aumentará en los próximos meses de manera transitoria por cuenta de choques de oferta, los cuales comenzarán a revertirse a finales del año”, aseguró el Emisor.



Y agregó que “durante el tercer trimestre, a estos choques se sumarían presiones en los precios de los alimentos debido el cierre de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio.

Todas estas alzas, sin embargo, son de naturaleza transitoria y comenzarían a diluirse a partir del cuarto trimestre del año”. De hecho, como estos factores no son permanentes, el banco central confía en que en el 2020, la inflación converja –de forma gradual– a la meta trazada por el Emisor de 3%.