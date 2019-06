BMW Motorrad alcanzó récord de ventas en 25 años

BMW Motorrad anunció que aumentó 19% las ventas, mientras que el mercado creció 13,5%.



En total ya han vendido más de 650 motos, en lo corrido del año, con lo cual están superando los niveles de unidades en los 25 años de presencia de la marca de motos en el país.



Este año lanzaron la serie GS consideradas en el argot de las motocicletas como doble propósito, pues son motos para carretera pero funcionan muy bien en la ciudad, con refuerzos y detalles que las hacen únicas como la suspensión.



Hasta mayo se colocaron líderes en los motores de más de 750 centímetros cúbicos con una participación de 51,1% en el mercado nacional. Vender motos premium no es fácil, pero este año ya han colocado 500 unidades hasta el quinto mes. Hoy BMW puede decir que tiene 10.000 motos rodando por Colombia.



La meta de ventas de todo el año es muy probable que la logren al cierre del primer semestre, según lo indica Nicolás Upegui, gerente de BMW Motorrad.



Y todo ello, según comenta el directivo, es porque se realiza un trabajo constante y los clientes perciben los resultados: alta calidad del producto, una fuerte red de concesionarios para el mantenimiento de sus máquinas, buen servicio posventa en todo el país, gran nivel de inventario de repuestos (medido en millones de dólares) y mantenimiento constante para las máquinas.



Hoy Motorrad de BMW tiene el mismo nivel en su centro de la autopista norte: salón VIP para sus clientes, con el placer de Nesspreso, cerveza sin alcohol, mesa de billar y todo lo que se requiere para que las personas estén cómodas. Y sientan que tienen una moto premium.



Pensando en usuarios más satisfechos, ampliaron la garantía de dos a tres años sin límite de kilometraje, “el mensaje es use su moto”, subraya Upegui.



La meta inicial para el año era colocar 1.300 motos, pero ya la subieron a 1.500 motos, sin embargo, todo apunta a que la superarán.



Y el propósito se torna complejo cuando se mira el escenario en el que se mueven estas máquinas, pues al ser importadas la devaluación del peso castiga fuertemente a quienes las traen.



Todo ello sumado a la incertidumbre política, que se está respirando en el país. Sin embargo, esa realidad se combate con varias herramientas. Descontando la calidad de las motos y de la marca, la compañía ofrece ofertas de financiación, hasta el leasing americano, pague una mínima inicial y lleve su moto con una suave cuota mensual y la puede cambiar cada dos años o cada que cumpla el leasing, como al cliente le parezca.



Ahora, han iniciado la venta de la Scotter C400, que incluye una pantalla TFT que permite ver y hacer llamadas, recibirlas, tener cartas de navegación y, además, trae el sistema que permite que quien pilotea no se moje en caso de lluvia.