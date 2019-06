Bogotá, Caldas y Antioquia, los mejores en salud

Son 10 los departamentos del país que se destacan en las 14 variables que se analizan en el Índice Departamental en Salud, InDes.



El líder de la medición fue Bogotá, que aunque no es un departamento, por su tamaño fue evaluado como tal. Le siguen Caldas, Antioquia, Norte de Santander, Atlántico, Risaralda, Tolima, Casanare, Boyacá y Nariño.

“Esta investigación, es la primera publicación que pretendemos hacer cada año sobre cinco ejes: la efectividad de los servicios, el grado de satisfacción con ellos, la posibilidad de participación y de rendición de cuentas, la gobernanza y el financiamiento”, explicó Augusto Galán Sarmiento, director de ‘Así Vamos en Salud’.



La medición, en esta primer entrega busca servir como guía para que los candidatos a las gobernaciones que están en campaña durante el segundo semestre del año, diseñen sus programas y los electores sepan qué necesitan mejorar en sus regiones.



“Este InDes, muestra que en Colombia el desempeño en salud no es uniforme y que por ello no se puede generalizar ni caer en el lugar común de afirmar que el sistema funciona mal en todo momento, en todas las regiones y que no tiene aspectos positivos”, indicó Juan Pablo Uribe, ministro de Salud y Protección Social, en la presentación realizada por el centro de pensamiento ‘Así Vamos en Salud’ y Profamilia.



Entre los resultados obtenidos, se destaca que la efectividad en la atención del sector es crítica en el 61% de los departamentos, es decir, 21 departamentos obtuvieron una puntuación por debajo de 50 puntos, explicada por baja toma de mamografías, y niñas y niños con consultas de crecimiento y desarrollo insuficientes. Además, faltan pacientes hipertensos completamente controlados.



Además, el hecho de estar en los primeros lugares no garantiza que la atención en salud en estos sitios sea ideal.



“En el InDes no existen puntajes óptimos, por lo que se invita a los departamentos que lograron ubicarse en los primeros lugares a progresar donde sea necesario. Por ejemplo, a pesar de que Bogotá ocupa el primer puesto necesita invertir en mejorar la percepción y opinión de los usuarios y en el saneamiento de cuentas”, agregó Juan Carlos Rivillas, director de Investigaciones de Profamilia.



En el caso de la percepción y opinión de los usuarios los primeros lugares los obtuvo: Sucre, Amazonas, La Guajira, Atlántico y Córdoba. En el caso del financiamiento, el destacado es Putumayo seguido de Caquetá, Sucre, Meta y Nariño y en gobernanza los primeros lugares fueron para Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Norte de Santander y Valle.



