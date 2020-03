Bogotá D.C., Antioquia y Valle esperan que su PIB crezca 3,5% este año

Archivo particular

Aunque los datos oficiales del producto interno bruto (PIB) por departamentos los publica el Dane, estas cifras desagregadas suelen compartirse con rezago en el tiempo. Un ejemplo de ello, es que a la fecha, los últimos datos publicados por la entidad estadística datan de 2018 con información preliminar.



(Lea: Recuperación del PIB se consolidaría en 2020)



De acuerdo con las últimas cifras del Dane, los departamentos que más crecieron hace dos años fueron “Bogotá D.C. con 3%, Antioquia con 3,5% y Valle del Cauca con 3,1%”, resalta el informe.



(Lea: 'La riqueza en América Latina genera PIB pero no igualdad')

Teniendo en cuenta que la entidad estadística aún no ha publicado las cifras a 2019, en un ejercicio realizado por este diario, se consultó a las cámaras de comercio de los tres lugares ya citados para conocer cuáles son sus estimaciones del PIB para el año pasado y cómo ven el 2020.



(Lea: PIB de Bogotá creció 3,6% en el tercer trimestre)



Así las cosas, de acuerdo con estimaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), presidida por Nicolás Uribe, es que la economía de la capital colombiana habría crecido por encima de 3,3% el año pasado y para este año las proyecciones pintarían mucho mejor, pues el dato se ubicaría entre el rango de 3,5% y 4%.



Por su parte, de acuerdo con proyecciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (Ccma), el PIB del departamento creció 3,5%, cifra que sería similar para el año en curso.



Respecto al Valle del Cauca, la Cámara de Comercio de Cali (CCC)estima que el año pasado la economía departamental creció al ritmo del 2,9%. Sin embargo, similar al caso de Bogotá, este año el dato sería de 3,5%.



Según destaca un informe de la CCB, “mantener el dinamismo de las actividades productivas es fundamental para lograr una senda de crecimiento sostenido y superior al 5,5% que le permita a la ciudad jalonar el crecimiento regional y nacional, y estar entre las primeras regiones atractivas y competitivas de América Latina para la localización y desarrollo de empresas y negocios”.



Además, indica que “en el 2019 en la región (Bogotá y Cundinamarca) se encontraban localizadas 523.000 empresas, el 32% de las de Colombia, con un mercado de más de 7 millones de personas en Bogotá, el 15% del país, y de cerca de 3 millones en Cundinamarca, un PIB regional de $308.983 miles de millones a precios corrientes (Dane, 2019), el 32% del PIB de Colombia en el 2018”.



Respecto a los resultados estimados para el año pasado, Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín, dijo que “hubo un mejor desempeño explicado por el consumo interno, que pasó de crecer a tasas de 3,9 % en 2018 a 4,4 % en 2019. Además de ello, en construcción de edificaciones hubo un crecimiento de transacciones inmobiliarias en 8,6 %”.



Sin embargo, afirmó que los puntos no tan positivos de 2019 fueron “la industria (variación de -0,4 % en la producción), la inversión (disminución de la inversión neta en sociedades en -9,51 %) y las exportaciones -que aunque crecieron 5,3 % por oro, flores y frutas- reportaron también una reducción de las exportaciones manufactureras de -1,4%”.



Por su parte, entre los puntos que destaca la Cámara de Comercio de Cali, está que el consolidado de la producción industrial en el Valle del Cauca durante 2019 aumentó 2,4% frente a 2018. Además, resaltó que dicho crecimiento se dio gracias a los subsectores textiles, confecciones y cuero (7,0%), madera y muebles (5,3%), sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico (4,9%) y papel e imprentas (2,7%).



Otro de los aspectos destacados por la última entidad en mención, es que según datos del Dane que “en el segundo semestre de 2019 se crearon en Cali 27.386 empleos formales frente a igual semestre de 2018 (+4,1%) y 24.968 frente a los primeros seis meses de 2019 (+3,7%)”.



De acuerdo con Carlos Andrés Pérez, director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, “además de alcanzar un crecimiento superior al registro nacional en el año, esperamos que Cali siga siendo junto a Barranquilla las ciudades que más puestos de trabajo generen a lo largo del año”.



OTROS DATOS DE LAS REGIONES

​

Según la CCB, al terminar 2019, el número de empresas creció en 8,7%, de 481.255 en 2018 a 523.139 y se estima que al terminar 2020 se supere la cifra de 560.000 empresas de personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas en la Cámara de Comercio de Bogotá y su jurisdicción en Cundinamarca.



En línea con lo anterior, mencionó que el número de empresas creadas aumentó 6%, pasando de 88.278 empresas en 2018 a 93.865 en el 2019.



Sobre este último punto en mención, agregó que “este resultado consolidó a la región (Bogotá y Cundinamarca) como la más dinámica en la creación de empresas en la medida que de las 309 mil empresas que crearon en Colombia el último año, el 30% nacieron en Bogotá y 59 municipios de Cundinamarca, además, mejoró la sostenibilidad de las empresas y la renovación creció 9%, de 392.977 empresas en 2018 a 429.274 en 2019”.



Respecto a estos mismos datos, la Cámara de Comercio de Medellín destacó que “en el último año se crearon 27.965 unidades productivas, lo que significó un incremento de 3,5 % frente a 2018, y la constitución de 77,7 empresas por día en nuestro departamento. La constitución de sociedades incrementó 10,4 %; y las matrículas de personas naturales mostraron una variación negativa de -0,3 %”.



Por su parte, la Cámara de Comercio de Cali resaltó que en el Valle del Cauca se registraron 30.469 empresas nuevas en 2019, lo que significó un crecimiento de 6,7% respecto a 2018.



ASÍ LES FUE EN EL 2018



Como ya se había mencionado, a la fecha, los datos oficiales más recientes del PIB departamental de Colombia publicados por el Dane, son los de 2018. De acuerdo con la entidad estadística, para ese año, datos preliminares, “el PIB nacional es $978.477 miles de millones, a precios corrientes”.



En línea con ello, dice que los departamentos con mayor PIB, para ese periodo, son Bogotá D. C. y Antioquia con $250,57 billones y $141,7 billones, respectivamente. Sobre los que registraron menor crecimiento económico, dice que Guainía y Vaupés fueron los de menor PIB con $351.00 millones y $279.000 millones, cada uno de estos.



Valerie Cifuentes M.