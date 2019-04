Las ventajas que ofrece Bogotá como destino de inversión

Particular

Bogotá se posiciona como una de las ciudades más atractivas para las empresas que buscan invertir y establecer sus centros de operaciones en la región gracias a su posición geográfica, mano de obra calificada y el desarrollo de infraestructuras.



Así coincidieron varios empresarios que llegaron a la capital en busca de un punto estratégico para dinamizar sus compañías y que fueron premiados por la agencia Invest in Bogota por aportar al desarrollo económico de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



El jefe del centro global de servicios compartidos de Scotiabank, Álvaro Benavides, dijo que la banca canadiense llegó a la capital colombiana para desde allí ofrecer sus servicios a varios países después de contemplar otras ciudades. "Se estuvo en la búsqueda y valorización de distintas localidades de toda América y decidimos Bogotá por su localización y su buena infraestructura de transporte tanto aéreo como interno", explicó el ejecutivo.



Benavides afirmó además que la fiabilidad de Bogotá en los servicios de telecomunicaciones y de conexión incentivó a la compañía a instalarse en la ciudad, de la que destacó su mano de obra calificada.



Scotiabank fue una de las empresas galardonadas en la primera edición de los 'Reconocimientos Invest in Bogota' en las categorías de 'Generación de empleo' y 'Servicios', que la agencia entregó esta semana.



Además de la entidad bancaria, que tiene presencia en más de 50 países, la estadounidense PriceSmart fue la reconocida del sector 'Retail' por su "oferta innovadora" con la implementación de una membresía que modificó el modelo de distribución de productos y por integrar el "producto nacional y su programa de responsabilidad social".



"Bogotá nos interesaba mucho, Bogotá concentra más del 30 % del PIB de Colombia. Para nosotros es muy importante la ciudad porque demanda muchos de los productos que nosotros tenemos", afirmó el gerente en Colombia de PriceSmart, Luis Fernando Gallo.



El directivo señaló que la compañía trabaja para abrir una tercera tienda en Bogotá y resaltó el acompañamiento de Invest in Bogota para encontrar un terreno acorde a las necesidades de los comercios de grandes superficies.



El director ejecutivo de la entidad, Juan Gabriel Pérez, afirmó que cuando la agencia se creó hace 12 años existían cerca de 600 empresas con capital extranjero, cifra que se ha incrementado a 1.600 actualmente. "Bogotá va a seguir siendo muy atractiva a la inversión extranjera, somos una de las cuatro ciudades más atractivas para invertir en Latinoamérica. La tercera más importante para los españoles y eso para nosotros es motivo de orgullo y de seguir trabajando para que las empresas lleguen", agregó.



Pérez destacó que esto ha sido posible también gracias al tamaño de la economía de Bogotá, pues es similar a la de países como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Paraguay. De igual forma, resaltó que en la ciudad hay 115 instituciones de educación superior, en donde se gradúan más de 150.000 estudiantes cada año, y afirmó que Bogotá acoge el 46% de las personas con doctorados del país.



Por último, Pérez destacó que el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá es un "hub de negocios regionales", pues cuenta con 50 conexiones directas a destinos internacionales, es el que más carga mueve de América Latina y es la tercera terminal aérea que más pasajeros transporta.